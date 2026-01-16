型男主播「情定6年男友」 下跪求婚！他淚：我願意

香港有線新聞主播陳書君曬出與男友Steven的訂婚照。翻攝自IG



香港有線新聞主播陳書君（Vincentius）與男友Steven相戀六年感情穩定，不時透過社群平台分享生活點滴，這段戀情日前邁入人生新階段，陳書君在IG曬照宣布訂婚喜訊，邀請親友及多位主播同事到場參加訂婚宴，見證兩人的浪漫時刻。

陳書君在IG曬出的訂婚宴現場照，可見佈置走典雅浪漫風格，白色鮮花鋪設步道，兩側點綴燭光，現場更設置以鮮花打造的大型愛心造景，上頭寫著「Will You Marry Me」，氣氛感十足。當晚，Steven在親友見證下單膝下跪，手捧鑽戒向陳書君深情告白，邀請他攜手共度未來的人生旅程。陳書君當場感動落淚，隨即答應求婚，為六年的愛情畫下重要里程碑。

陳書君也感性用英文感性向未婚夫告白，形容對方是自己「人生中最美好的冒險」、「我的『我願意』毫不猶豫，因為我的答案一直都是你」，感謝Steven精心準備這場驚喜。同時，他也向到場見證、並替兩人保守秘密的親友致謝，表示這份支持與陪伴對他們意義非凡，這群人正是他們「選擇的家人」。

一直以來，陳書君勇於做自己，無懼外界眼光，除了大方公開與Steven的合照與日常互動，也持續以自身影響力支持LGBTQ族群，如今兩人愛情修成正果，也被外界視為對彼此六年相守、相互理解與支持的最好見證。消息曝光後，不少網友與圈內好友紛紛留言祝福，為這對準新人送上滿滿祝福。

