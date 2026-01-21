型男市長爆性騷！要員工C女「上廁所都跟」

新竹市副市長邱臣遠，遭爆疑似性騷擾市府職員。（圖／東森新聞）





有意代表民眾黨角逐2026竹北市長的新竹市副市長邱臣遠，遭爆疑似性騷擾市府職員。根據網路媒體報導，邱臣遠在擔任代理市長期間，和幕僚強調每個行程都要跟，甚至曾跟一位女公務員說「連我上廁所都要跟」，讓對方非常不舒服。對此邱臣遠表示，相關說法皆為子虛烏有，要求市府啟動相關調查程序。

新竹市副市長邱臣遠，遭爆在代理市長期間大耍官威，除了每次行程都需要幕僚大陣仗陪同之外，還曾經和一位女公務員說「連我上廁所都要跟」，疑似性騷擾的行為讓對方很不舒服，開始默默蒐證。

廣告 廣告

新竹市議員（民）劉崇顯：「倘若相關內容屬實，這不是邱臣遠第一次涉入性騷爭議。但高虹安的處置方式竟然不是針對加害人，而是將受害人調離現職，不要讓市府被貼上包庇性騷案件的標籤。」

新竹市議員（民）楊玲宜：「新竹市長高虹安跟代理市長邱臣遠，兩個人為了權力鬥爭鬧的滿城風雨、沸沸揚揚的。一位是詐領助理費，涉及偽造文書的涉貪犯；另外一位又是性騷案的累犯，兩位都是有嚴重的道德品德瑕疵。」

而昔日新竹市文化局長錢康明也發文，提及邱臣遠又涉性騷擾，大家不用驚訝，新竹市的市長室性騷擾不是第一次。

新竹市副市長邱臣遠：「對於報導引述相關說法皆為子虛烏有，我要求市府主動啟動相關調查程序，對於不實指控的相關人士，我將保留法律追訴權。」

新竹市政府人事處副處長任秋玲：「本府申訴管道暢通，對任何案件，市府都依法依程序辦理，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。」

只不過在高虹安回歸之後，參選2026新竹市長已經是板上釘釘，而邱臣遠似乎也鎖定要爭取代表民眾黨參選竹北市長，這回疑似再爆性騷，勢必衝擊白營選情。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

打記者、為成立網軍罵哭黨工 國民黨證實開除鄭麗文幕僚

陳玉珍提案修法惹怒幕僚 親喊「助理像家人」遭嗆爆

美軍才逮馬杜洛 白宮副幕僚長妻暗示「這國」恐是下個目標

