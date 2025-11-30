「型男綠委」角逐雲林縣長？徐國勇：當然有可能

民進黨秘書長徐國勇於11月30日隨總統賴清德前往雲林縣褒忠聚保宮參香祈福，並就2026年雲林縣長選舉人選的相關議題接受媒體採訪。對於立委劉建國是否有望成為民進黨的縣長候選人，徐國勇表示：「劉建國當然是有可能。」他更進一步指出，民進黨中央黨部選舉對策委員會（選對會）已針對雲林縣長選舉人選進行相關討論，強調劉建國是「很好的人選」。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／中天新聞）

2026年地方大選，民進黨各縣市長人選陸續出爐，雲林縣部分則因劉建國呼聲甚高卻遲未定案，引發外界揣測。黨內人士透露，雲林縣長提名「差不多了」，預計在12月3日（下週三）召開選對會後會有明確結論。徐國勇進一步說明，選對會屆時將針對尚未提名的縣市長人選進行討論，並處理包括台南、高雄及嘉義的初選規劃、政見發表會等事宜，雲林縣的提名也將一併列入議程。

民進黨立委劉建國。（圖／劉建國臉書）

此外，總統賴清德當天也在雲林褒忠聚保宮參香祈福時，對劉建國給予高度肯定。賴清德在公開場合大力稱讚劉建國，顯示其在黨內的支持度頗高。

