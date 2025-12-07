《型男》名廚喪女5年！親手拆除「唯一共同回憶」哭了：心被割開流血

娛樂中心／綜合報導

節目《型男大主廚》名廚郭主義（古錐師）長女2020年輕生離世，享年31歲。如今5年過去，郭主義昨（6）日透過社群平台表示，已親手拆除與愛女共同打拚的回憶，痛心直呼：「看著鐵架一根根倒下，心裡像被割開一樣，痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了。」

郭主義喪女5年。（圖／翻攝自郭主義臉書）

郭主義於新北板橋經營「春野新派川菜」餐廳，愛女生前與老公在店門口擺設燒烤攤，一家人共同打拚。他回憶當年父女合作時光，每個夜晚忙到滿身油煙卻仍有說有笑；儘管過世5年，她的貼心、努力與勇敢仍停留在他心中，「身為父親，我怎麼可能忘記？」

郭主義拆除女兒生前經營的烤肉攤。（圖／翻攝自郭主義臉書）

如今親手拆除攤位，郭主義認為這並不代表結束，期盼愛女在另一個世界不再辛苦或煩惱，只剩下幸福、快樂與光；而他也會繼續努力，成為讓女兒驕傲的爸爸。貼文一出，不少網友湧入留言鼓勵「有愛在，心永遠在」、「師傅加油，將您的不捨，化為力量好好生活下去」、「她真的知道您是好爸爸的，加油」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

