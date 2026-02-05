《型男》郭主義喪女5年！見父女「AI擁抱影片」險淚崩：好好想妳

記者徐珮華／綜合報導

節目《型男大主廚》名廚郭主義（古錐師）長女2020年輕生離世，享年31歲。如今5年過去，郭主義近日收到一段以AI製作的影片，畫面中父女倆緊緊相擁，逼真程度彷彿女兒仍在身邊，讓他瞬間情緒潰堤、險些淚崩，「當畫面出現的那一刻，心整個被擊中，眼眶瞬間紅了，差一點就爆哭。」

郭主義突然收到與愛女擁抱AI影片。（圖／翻攝自郭主義臉書）

影片中，只見父女倆身處陽光灑落的公園，愛女燦笑張開雙手迎接，郭主義則以溫柔擁抱回應，兩人頭靠著頭深情相擁，滿足之情溢於言表。對於失去愛女5年的他而言，這段影像無疑成了最大安慰，他也感性喊話：「不知我的大女兒寶貝，在另一個國度過得好不好？爸爸在這裡努力生活、認真做菜、好好想妳。」

郭主義至今仍思念女兒。（圖／翻攝郭主義臉書）

事實上，郭主義去年底才親手拆除女兒生前經營的燒烤攤，坦言這並不代表結束，也期盼愛女在另一個世界幸福快樂，並承諾會繼續努力，成為讓她驕傲的爸爸。如今AI影片曝光，網友紛紛感動鼻酸，藝人好友阿松留言打氣「師傅加油」，郎祖筠也暖心安慰：「女兒在天上看顧著您呢！所以您一定要健康、平安、快樂。」

