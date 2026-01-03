垮台前1天 馬杜洛會見陸特使

美國三日對委內瑞拉發動攻擊後，前一天，委內瑞拉總統馬杜洛還在其總統府「觀花宮」會見中國大陸特使邱小琪率領的代表團，強調中委是兄弟情誼。

馬杜洛二日在社媒ＩＧ貼出與大陸代表團會面的影片與照片。他說，與大陸國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，雙方重申兩國的堅固聯繫。

另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）西班牙頻道二日報導，馬杜洛當天會見邱小琪及其代表團，出席的還有大陸駐委大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯也在場。

委內瑞拉總統府說，這次會晤確認卡拉卡斯和北京間堅定不移的兄弟情誼，尤其在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力為「全球南方」國家人民爭取主權發展。

邱小琪則重申，兩國是堅定不移的戰略夥伴，陸方代表團的到訪體現大陸對雙邊關係的重視，不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友。

