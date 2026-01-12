埃克森美孚稱委內瑞拉「不值得投資」 川普被打臉不滿開嗆了

埃克森美孚董事長兼執行長伍茲（Darren Woods）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間11日揚言，在埃克森美孚（Exxon Mobil）執行長上週於白宮會議中聲稱委內瑞拉（Venezuela）「不值得投資」後，他可能會阻止這家石油巨頭在委國進行投資。

據《路透社》報導，埃克森美孚董事長兼執行長伍茲（Darren Woods）9日在白宮與其他石油業高層出席會議時向川普表示，委內瑞拉必須修改其法律，才能讓當地成為具有吸引力的投資機會。

伍茲當時解釋：「我們在那裡的資產已經被沒收過2次，所以你可以想像，若要讓我們第3次重返當地，將需要一些相當重大的改變，這些改變必須超越我們過去所看到的狀況。」

他補充，埃克森美孚需要看到具持久性的投資保障措施被引入，同時該國與碳氫化合物（Hydrocarbon）有關的法規也必須進行改革，「如果我們檢視委內瑞拉現行的法律、商業結構及制度框架，當地是無法投資的。」

他的這番言論，被外界視為公開打臉了川普的大外宣。後者此前曾不斷說服美國石油公司投入數十億美元、以振興委內瑞拉的石油產業。

對此，川普11日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華盛頓途中向記者表示：「我不喜歡埃克森美孚的回應。我可能會傾向把他們排除在外。我不喜歡埃克森美孚的回應，他們玩得太精明了。」不過這家石油巨頭並未立即回應媒體的置評請求。

