埃利亞松個展奪公辦好展冠軍 文化部預算遭刪凍受矚

（中央社記者王寶兒台北22日電）北美館6月推出冰島裔丹麥籍藝術家埃利亞松首檔台灣大型個展，在「藝術家」雜誌主辦票選中獲得公辦好展第1名，而文化部預算遭刪凍則獲選為視覺藝術年度新聞之冠。

「藝術家」雜誌今天發布新聞稿表示，此次由「藝術家」雜誌舉辦的年度展覽票選，以公立美術館於2024年11月26日至2025年11月23日期間開幕的展覽為主要對象，最終以6574張有效票選出具代表性的優質展覽，共同構成今年度的10大公辦好展覽榜單。

2025年10大公辦好展覽票選結果，含國立故宮博物院、國立台灣美術館、國立台灣博物館鐵道部園區、台北市立美術館、台南市美術館、高雄市立美術館、橫山書法藝術館與國立台北教育大學北師美術館，共12檔展覽入選前10名。

2025年10大公辦好展覽由台北市立美術館「奧拉弗．埃利亞松：你的好奇旅程」獲得票選第1名，綜合第4名的「托瑪斯．德曼：歷史的結舌」、第7名的「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」，以及第10名的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』─W Collection & More 1951-2005」，都是國際級展覽，顯示美術館在國際交流與經典展出上多層次的風景。

而藝術家個展、回顧展及研究展，也是能引起觀眾共鳴的展覽類型。位列第3名的「廖修平90大展」、第6名的「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡，1943-1966」，以及並列第9名的「走揣．咱的所在─陳澄波百三特展」，則連結觀眾對台灣美術發展長線脈絡的理解。

2025年10大視覺藝術新聞票選活動，票選對象納入1月1日至11月23日期間台灣重要的視覺藝術新聞，在共計5843張的有效票數中，年度最受矚目的議題落在文化政策的動態，票選第1名為「文化部預算遭刪除、凍結，5月解凍」。

「藝術家」雜誌表示，文化政策的影響力也持續反映在其他名次中，獲得票選第3名的是「文化幣向下扎根擴及至十三歲到十五歲」，自1月開始十三歲至十五歲的青少年每人可領取600點文化幣，顯示文化部在青少年文化素養培育的持續布局。

「藝術家」雜誌表示，2025年度十大公辦好展覽、十大視覺藝術新聞的票選活動及相關報導，將發表於12月23日出刊的「藝術家」雜誌2026年1月號（608期）專輯中。（編輯：李亨山）1141222