埃及之王降臨！周邊商品首日熱銷統計，冠軍是它…

眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展登場，並推出系列的周邊商品。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館與大英博物館攜手打造的世界級特展「埃及之王：法老」於28日重磅登場，活動第1天人潮爆滿，系列限定的周邊商品更是搶手，依據統計，前5名的熱銷榜單出爐，「壓克力盲抽鑰匙圈」勇奪冠軍。

奇美博物館配合「埃及之王：法老」特展，推出悠遊卡、磁鐵等周邊小物，大獲好評。(記者吳俊鋒攝)

「埃及之王」多達280件珍寶，99％首度來台，是國內史上最大規模的法老文物展，未演先轟動，預售票開賣時，各界瘋搶；館方用心打造氛圍十足的參觀場域，揉合尼羅河、神廟、墓室的空間意象，搭配色彩與聲光，精采呈現。

奇美博物館「埃及之王：法老」特展登場，人潮也帶動買氣，周邊商品熱賣。(記者吳俊鋒攝)

人潮也帶動買氣，「埃及之王：法老」限定的系列周邊商品也大受歡迎，館方統計，首日熱銷前5名依序為「壓克力盲抽鑰匙圈」、「造型徽章」、「紀念悠遊卡」、「鳳梨酥禮盒」，以及「導覽手冊」等，各有特色，都相當搶手。

「壓克力盲抽鑰匙圈」結合傑德、生命之鑰，以及荷魯斯之眼等古埃及符號，加上稀有的螢光隱藏版「法老」，極具紀念價值，掀起收藏熱潮，成為現場詢問度最高的明星單品，在首日銷售排行上勇奪榜首，暫居「買氣之王」寶座。

奇美博物館「埃及之王：法老」登場，讓民眾輕鬆看展的導覽手冊，也是熱銷商品之一。(記者吳俊鋒攝)

對於踴躍的採購需求，奇美博物館也進行了動線的優化調整，深受歡迎的特展扭蛋，因首波數量有限已全數售罄，目前正與廠商協調補貨，其餘熱銷商品，改採每日限量供應，希望讓不同場次的觀眾，都有機會買到。

奇美博物館「埃及之王：法老」登場，壓克力盲抽鑰匙圈為開展首日的熱銷冠軍。(記者吳俊鋒攝)

另外，為提升參觀品質與消費體驗，出口處的禮品販售區即日起調整為「單向通行」，讓民眾先看展再逛店，避免人潮交錯，造成堵塞，壞了興致。

而部分特展精選的限定商品，也會陸續在奇美博物館2樓，以及線上禮品店販售，民眾可透過多元管道購買，將古埃及的祝福帶回家。

