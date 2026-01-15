埃及之王：法老將現身奇美博物館

奇美博物館親子主題導覽「法老探險隊」透過任務型學習單，讓大、小朋友共學共玩解碼。（奇美博物館提供）

記者黃文記∕仁德報導

掀起全台古埃及熱潮的奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於元月廿九日開展，為迎接這場跨越五千年的藝術盛宴，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大、小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵推出八五折交通優惠聯票，打造最便捷的古文明之旅。

奇美博物館特別為喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾，推出「法老探險隊」主題導覽，從兩百多件文物中梳理出七大精華面向。透過任務型學習單，大小朋友將一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

頭戴法老頭巾的導覽員將引領大家在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特、鱷魚神索貝克等Ｑ版埃及動物神祇造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共七款「好運護身符」集章。

展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

為便利觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵八五折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票八五折，再加碼贈送奇美博物館禮品店五元抵用券。

《埃及之王：法老》展期自元月二十九日至明年一月十日止，全票五百八十元、優惠票四百八十元，另有主打深度看展的週三藝享票二千元。館方建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省現場排隊時間。