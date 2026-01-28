《埃及之王：法老》奇美博物館開展 三千年古埃及文明近在咫尺

台南市長黃偉哲出席《埃及之王：法老》特展，與國內外博物館界代表及貴賓一同揭開特展序幕。（圖：南市府提供）

奇美博物館與大英博物館攜手推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，台南市長黃偉哲今（28）日下午特別出席開幕典禮，他表示，此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。

黃偉哲指出，此次展覽讓市民在台南就能感受人類文明的起源，也再次凸顯奇美博物館在城市文化中的重要角色，不僅是藝術殿堂，更是連結世界文明的平台。他感謝創辦人許文龍董事長及全體館方同仁長期投入，陪伴無數觀眾透過展覽拓展視野，並祝福展覽圓滿成功，期盼觀眾收穫滿滿。

廣告 廣告

率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士表示，大英博物館此次與奇美博物館合作，希望讓台灣民眾近距離接觸古埃及歷史與文化；奇美博物館館長許家彰則指出，《埃及之王：法老》不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵的王權與信仰，引導觀眾思考歷史與當代社會的連結。

奇美博物館說明，《埃及之王：法老》展出內容涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木及文書信件等多元文物，呈現拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的歷史軌跡。展覽空間規劃為七大主題單元，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日止。民眾可於現場或官網購票。已購票者可透過官網預約「快速入場」服務，以節省排隊時間。館方另推出親子導覽、定時專人導覽及免費語音導覽服務，並同步推出多款展覽周邊商品與大英博物館限定禮品，詳情請至奇美博物館官網。（陳婉玲報導）