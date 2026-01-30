《埃及之王：法老》特展太夯！遭怨搶不到紀念品 奇美博物館急改新規則

▲ 圖／翻攝奇美博物館臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

奇美博物館攜手大英博物館展出的《埃及之王：法老》終於開幕，但魅力實在太強大，許多民眾紛紛抱怨來不及入手紀念品就被掃光。對此，奇美博物館也緊急發布新規，今(30)日起將改變動線，大家必須看完展才能逛禮品店，盼改善民眾的購物體驗。

《埃及之王：法老》展覽剛開幕就吸引大批人潮參觀，不過，就有民眾發現花錢買門票去看，卻買不到紀念品，指出不少商品被沒買票的人買光，痛批消費權益受損，引發爭議。

廣告 廣告

奇美博物館則表示，感謝眾多粉絲的超級熱情掃貨，開展第一天就讓特展禮品店一整天結帳補貨忙不停，甚至扭蛋機直接被清空待補貨，宣布為提供更好的動線規畫與消費體驗，今日起位於特展出口的特展禮品店將改變動線，大家先在特展廳看展後，再進特展禮品店購物，採「單向通行」讓民眾購物體驗更輕鬆。

奇美博物館也指出，部分精選特展的限定商品會陸續在博物館2樓禮品店販售，未來博物館線上禮品店也會上架開賣，提供給沒買票的人選購。

原始連結







更多華視新聞報導

控高大競賽改規則害「撞斷下巴」 女怒提國賠

林力仁獲選單週MVP惹議！ PLG更動4項規則

奇美博物館白鵝疑遭遊蕩犬咬死 1犬落網安置

