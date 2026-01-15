《埃及之王》開展倒數 奇美博物館「親子導覽」化身考古學家解密

奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於1月29日開展。（圖：奇美博物館提供）

掀起全台埃及熱潮的奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於1月29日開展。為迎接這場跨越五千年的藝術盛宴，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，打造最便捷的古文明之旅。

為滿足喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾，奇美博物館特別推出「法老探險隊」主題導覽，從兩百多件文物中梳理出七大精華面向。透過任務型學習單，大小朋友將一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

頭戴法老頭巾的導覽員將引領大家像考古學家，在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，在探索中增添互動樂趣。親子觀眾可至奇美博物館官網報名，成人觀眾則可選擇「專人定時導覽」。

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。為便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。（陳婉玲報導）