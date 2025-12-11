埃及平民美食"庫莎麗" 2025非遺上榜

民以食為天，料理不只是味覺享受，更蘊含歷史記憶，承載地理人文，能知曉文化脈絡與風土人情，這也是為何聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄，會收編各國的特色美食。2025年最新納入非遺名冊之一的埃及平民美食「庫莎麗」，是一道純粹天然的無肉料理，以米飯、麵條、扁豆、鷹嘴豆、炸洋蔥淋上番茄醬，滿足阿拉伯世界人口最大國的味蕾，經濟實惠又兼顧營養及熱量。它的由來眾說紛紜，考古學家認為應與過去歐亞非之間的遷徙、貿易和征服的歷史有關。

61年老字號餐廳，店員一字排開，輕快舀起一勺又一勺食材，彷彿空中飛舞，再精準落入碗中，打菜升格為藝術。這一碗，是埃及傳統美食「庫莎麗」，最新被聯合國教科文組織，納入非物質文化遺產。

廣告 廣告

老字號餐廳公關主管 沙克爾：「庫莎麗絕對值得，被列入UNESCO非遺名錄，尤其對埃及民眾來說，我們可以從UNESCO紀錄中，獲取身分認同。」

庫莎麗，埃及人天天吃不膩的國民美食，街頭隨處可見，從小攤販到大餐廳，普及程度就像台灣的便當店。對遊客來說，這一盤，也能讓異域風情一秒入魂。

義大利籍遊客 阿德里亞諾：「真的很好吃 太棒了，。」

西班牙籍遊客 夸德拉 (Irene Cuadra )：「當你吃庫莎麗的時候，可以感受和嘗到，這國家的風土民情，各種風味交織在一起。」

庫莎麗，是由米飯、短麵條、扁豆、鷹嘴豆和炸洋蔥組合而成，最後淋上番茄醬。還能依個人口味，添加辣醬和蒜醋汁。

開羅男童 埃馬德：「大家從很遠的地方來，就是想嚐嚐我們的庫莎麗。」

這道耐吃的樸實料理，在埃及融合各地方特色，以多種形式流傳了好幾世紀。隨著埃及的工業化發展，迎合藍領階級對快餐和熱量的需求，「庫莎麗」更是充斥街頭巷尾。它的起源眾說紛紜，但考古發現，循著印度到埃及的貿易路線，都有它的蹤跡。 開羅民眾 亞辛：「庫莎麗 就是很埃及。」

開羅男童 埃馬德：「全世界的人都愛吃我們的庫莎麗。」

縱使物換星移，但庫莎麗依然不含任何動物製品，是齋戒者的慰藉，也是年輕世代Vegan的追求。無肉、純粹，飽滿了一整個民族的味蕾。

更多 大愛新聞 報導：

以哈停火大國作保 治理重建難題待解

