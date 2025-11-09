埃及扮加薩停火關鍵調解者 欲藉外交斡旋重拾中東領導地位
編譯莊佳芳／綜合報導
《華盛頓郵報》近日報導，埃及在加薩停火協議中扮演關鍵角色，包括埃及情報局長拉沙德，在協議初期便親赴以色列與總理納坦雅胡會談。分析認為，這顯示埃及仍具中東重要影響力，並藉此機會重返區域強國之列。然而，埃及仍面臨外交與經濟挑戰，必須在維持加薩穩定與推動治理中找到平衡。同時，埃及也積極介入以黎停火談判，試圖擴大外交觸角。專家指出，埃及能否在多方勢力角力中持續發揮調解作用，將決定其能否真正重拾中東領導地位。
埃及扮演加薩停火的關鍵角色
分析人士表示，埃及的地理位置毗鄰以色列和加薩，並與兩方都建立了數十年的關係，在停火協議還在初步討論階段時，埃及情報局長拉沙德（Hassan Rashad）就已經到訪以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。
華盛頓戰略與國際研究中心中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示，討論停火協議的沙姆沙伊赫和平峰會，確實凸顯了埃及在中東仍有巨大影響力，不過埃及想要重返中東強國地位的目標，還有很長一段路要走。
《華盛頓郵報》分析，埃及在未來還面臨著外交政策的考驗，埃及必須確保加薩的停火協議順利進行，同時需要在處理加薩治理與安全等複雜問題時，發揮關鍵作用。雅庫比安表示，埃及的挑戰在於，能否保持其外交影響力，以及作為調解者，如何將影響力擴大到周邊地區。
埃及重返強國的希望之光
埃及前外交部長法赫米（Nabil Fahmy）表示，埃及從1950到1970年代，一直是阿拉伯世界的領導者。但近幾十年來，波斯灣附近的富裕國家崛起，西方世界與投資者漸漸把他們當作中東的權力中心，而埃及國內的政治與經濟動盪，也是其影響力下降的原因之一。
加薩戰爭的爆發，為埃及重返中東主導機會提供了機會。埃及前高級情報官員德維里表示，埃及與巴勒斯坦權力機構、以色列與其他西方國家都有著牢固的關係，這是周邊其他國家難以做到的。分析人士表示，外界擔心加薩衝突會讓鄰國埃及陷入動盪，因此挹注了數十億美元的貸款及投資，對埃及而言簡直就是救命及時雨。
加薩的停火協議並非只有埃及有貢獻，卡達同樣發揮了關鍵作用，與埃及共同主持峰會。土耳其則是在最後階段貢獻了外交力量。卡達與土耳其因為收容了流亡的哈瑪斯領導人，因此相較埃及與哈瑪斯，有較大的影響力，埃及則因哈瑪斯的伊斯蘭主義而關係較冷淡。
埃及介入調停以色列與黎巴嫩問題
《華盛頓郵報》報導，除了加薩的停火協議，埃及最近也介入阻止以色列與黎巴嫩真主黨之間的停火協議破裂。上週埃及情報局長拉沙德已經前往貝魯特，與黎巴嫩高層官員會面，一位匿名的前埃及官員表示，埃及與真主黨一直保持著秘密溝通的管道。
黎巴嫩前政府發言人拉比赫（Mounir Rabih）表示，從埃及向黎巴嫩提出的解決方案可以發現，他們已經從處理加薩問題的過程中，汲取到珍貴經驗。而有鑑於黎巴嫩正在經歷的變革，埃及則希望可以發揮更廣泛、更積極主動的作用。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
俄狂轟能源設施、民宅釀7死後 俄外長：我準備好與盧比歐談了
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
鑽制裁漏洞！從新加坡間接進口 澳買進300萬噸俄油遭批「資助戰爭」
幹詐騙殺人祭天！緬北黑幫殺人如麻：無感 中國罕釋審訊紀錄片殺雞儆猴
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 6 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 5 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 1 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 22 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 2 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 5 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 21 小時前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。太報 ・ 15 小時前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國政府重啟露曙光？民主黨態度出現軟化
美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）7日向共和黨提出新提案，試圖為10月1日開始、已創下美國史上最長紀錄的政府停擺畫下句點，共和黨迅速回絕舒默的方案，但也承認協商出現進展。中時財經即時 ・ 19 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 2 小時前
藍擬提名4人 綠3新人爭卡位
台北市議員第四選區（中山、大同）應選8席，在超級吸票機、前議員王世堅轉任立委後，空出1席缺額，國民黨除現任3席確定參選外，以往都多提1席盼能「坐三望四」，不過選票可能會與民眾黨重疊；民進黨則有3名新人參戰，不過現任議員陳怡君身陷詐領助理費官司，也為選舉投下不小變數。中時新聞網 ・ 13 小時前