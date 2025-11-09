埃及扮加薩停火關鍵調解者 欲藉外交斡旋重拾中東領導地位

編譯莊佳芳／綜合報導

《華盛頓郵報》近日報導，埃及在加薩停火協議中扮演關鍵角色，包括埃及情報局長拉沙德，在協議初期便親赴以色列與總理納坦雅胡會談。分析認為，這顯示埃及仍具中東重要影響力，並藉此機會重返區域強國之列。然而，埃及仍面臨外交與經濟挑戰，必須在維持加薩穩定與推動治理中找到平衡。同時，埃及也積極介入以黎停火談判，試圖擴大外交觸角。專家指出，埃及能否在多方勢力角力中持續發揮調解作用，將決定其能否真正重拾中東領導地位。

埃及扮演加薩停火的關鍵角色

分析人士表示，埃及的地理位置毗鄰以色列和加薩，並與兩方都建立了數十年的關係，在停火協議還在初步討論階段時，埃及情報局長拉沙德（Hassan Rashad）就已經到訪以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。

華盛頓戰略與國際研究中心中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示，討論停火協議的沙姆沙伊赫和平峰會，確實凸顯了埃及在中東仍有巨大影響力，不過埃及想要重返中東強國地位的目標，還有很長一段路要走。

《華盛頓郵報》分析，埃及在未來還面臨著外交政策的考驗，埃及必須確保加薩的停火協議順利進行，同時需要在處理加薩治理與安全等複雜問題時，發揮關鍵作用。雅庫比安表示，埃及的挑戰在於，能否保持其外交影響力，以及作為調解者，如何將影響力擴大到周邊地區。

加薩受盡戰火摧殘，雖然停火協議已經簽訂，但災後的重建仍是漫漫長路。

埃及重返強國的希望之光

埃及前外交部長法赫米（Nabil Fahmy）表示，埃及從1950到1970年代，一直是阿拉伯世界的領導者。但近幾十年來，波斯灣附近的富裕國家崛起，西方世界與投資者漸漸把他們當作中東的權力中心，而埃及國內的政治與經濟動盪，也是其影響力下降的原因之一。

加薩戰爭的爆發，為埃及重返中東主導機會提供了機會。埃及前高級情報官員德維里表示，埃及與巴勒斯坦權力機構、以色列與其他西方國家都有著牢固的關係，這是周邊其他國家難以做到的。分析人士表示，外界擔心加薩衝突會讓鄰國埃及陷入動盪，因此挹注了數十億美元的貸款及投資，對埃及而言簡直就是救命及時雨。

加薩的停火協議並非只有埃及有貢獻，卡達同樣發揮了關鍵作用，與埃及共同主持峰會。土耳其則是在最後階段貢獻了外交力量。卡達與土耳其因為收容了流亡的哈瑪斯領導人，因此相較埃及與哈瑪斯，有較大的影響力，埃及則因哈瑪斯的伊斯蘭主義而關係較冷淡。

埃及在紅海度假城市沙姆沙伊赫主辦「加薩和平峰會」，多國同時見證加薩和平協議的正式簽署。（圖／翻攝自X平台 @MEAIndia）

埃及介入調停以色列與黎巴嫩問題

《華盛頓郵報》報導，除了加薩的停火協議，埃及最近也介入阻止以色列與黎巴嫩真主黨之間的停火協議破裂。上週埃及情報局長拉沙德已經前往貝魯特，與黎巴嫩高層官員會面，一位匿名的前埃及官員表示，埃及與真主黨一直保持著秘密溝通的管道。

黎巴嫩前政府發言人拉比赫（Mounir Rabih）表示，從埃及向黎巴嫩提出的解決方案可以發現，他們已經從處理加薩問題的過程中，汲取到珍貴經驗。而有鑑於黎巴嫩正在經歷的變革，埃及則希望可以發揮更廣泛、更積極主動的作用。

