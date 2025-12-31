埃及接收難民破千萬 加強遣返蘇丹盼國際合作

（中央社記者施婉清開羅31日專電）埃及境內難民人數目前已超過1000萬人，近日埃及政府除加強遣返收容人數最多的蘇丹人外，埃及外長也敦促國際社會一起合作，共同分攤埃及收容難民的重擔。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）29日公開呼籲，敦促國際社會分攤埃及收容難民的重擔，強調埃及境內的移民難民人數已破千萬，埃及現已無法獨自負荷由此帶來的後果。

報導說，大量難民湧入後，造成埃及的基礎設施和公共服務的巨大壓力，尤其是在南部省份，例如蘇丹難民主要入境點亞斯文（Aswan）。

報導指出，根據埃及政府數據，在這破千萬的難民人數中，約有150萬人來自蘇丹，是埃及境內人數最多的難民群體，其次是敘利亞人、南蘇丹人和厄利垂亞（Eritrea）人。

埃及同時也是蘇丹難民的最大接收國，目前蘇丹約有1400萬人流離失所，外逃者除來埃及外，也逃往周邊的查德、南蘇丹和衣索比亞等國。

但隨蘇丹首都喀土穆（Khartoum）、第2大城市恩圖曼（Omdurman）和蘇丹港局勢漸穩，許多蘇丹人已開始自願返國。埃及國家鐵路29日派出第43趟專車，將自願返國的蘇丹人從開羅送往亞斯文。目前遣返人數已超過4萬1000人。

阿布德拉提表示，埃及雖不設立難民營，但免費為難民提供保護、安全保障，以及包含教育和醫療保健在內的各種服務。

阿布德拉提強調，埃及基於人道主義原則，收容並保護那些逃離戰爭暴力者；然而，收容難民並未替埃及帶來任何物質利益。

阿布德拉提補充說，埃及也在向歐盟、國際夥伴和國際金融機構尋求低利貸款和增加投資，為難民創造就業機會。（編輯：韋樞）1141231