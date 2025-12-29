埃及撿到「台大學生證」失主現身致謝 17萬人喊太離奇

出國旅遊遺失學生證，被台灣人撿到的機率有多高？一名台灣網友分享，在埃及人面獅身像前撿到一張台大學生證，上網發文協尋失主，貼文短短一天吸引17萬人關注，失主也現身致謝，表示回台灣再領回，並轉發貼文自嘲「在台北掉了4次都沒找回來，這次掉在埃及，反而被台灣人撿到。」離奇又溫馨的經歷掀起熱烈討論。

一名網友昨在社群平台Threads分享，在埃及知名景點人面獅身像附近，撿到一張台大財經系學生證，上網發文尋找失主，原PO表示，他將前往開羅機場搭機，若有緣碰到可在埃及面交，否則也願意順道將學生證帶回台灣歸還。

貼文曝光1天吸引17萬人關注討論，「台大連埃及都有校區了」、「在埃及撿到笑死」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」、「在埃及撿到真的很荒唐」、「這也太離奇了，掉在埃及都能剛好台灣人被撿到，失主還來留言領取」、「台大學生證失物招領的好笑度100%，學生證掉埃及金字塔好笑度100000%，剛好被台灣人撿到的好笑度是100000000%」。

失主也在貼文下方留言「謝了！回台灣再跟你拿。」之後也轉發貼文自嘲說，過去在台北掉了4次學生證都沒找回來，結果這次掉在埃及金字塔，反而被台灣人撿到。

