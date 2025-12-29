埃及撿到「台大學生證」 發脆上還真的找到失主！17萬人喊太離奇

一起發生在埃及的失物招領事件，近日在網路上引發熱烈討論。事件主角是一名台灣大學財經系黃姓學生，日前在埃及旅遊期間，於吉薩金字塔群著名地標人面獅身像附近不慎遺失學生證。

根據了解，一名同樣在當地觀光的台灣網友發現這張台大學生證後，立即在社群平台Threads發文協尋失主。該網友在貼文中表示，準備前往開羅機場搭機，若有機會碰面可在埃及當地交還，否則也願意將學生證帶回台灣歸還。

這則協尋貼文在網路上迅速傳播，短短一天內獲得超過17萬人按讚關注，留言數超過700則。令人驚喜的是，失主黃同學在12小時內便現身留言區，表示將在回台灣後領回學生證，並對撿到者表達謝意。

黃同學事後在個人Threads轉發貼文，自嘲表示過去在台北遺失4次學生證都沒能找回，沒想到這次掉在埃及金字塔，反而被台灣人撿到。當有網友好奇為何需要在埃及使用學生證時，黃同學回應指出，當地景點提供半價學生優惠。

這起事件引發網友熱烈討論，紛紛留言表示這是最遠距離的學生證失物招領紀錄，甚至超越過去曾在玉山山頂遺失的案例。網友幽默回應包括「台大連埃及都有校區了」、「這樣算是一種獅物招領嗎」、「台灣人家庭群組埃及分部」等，認為在埃及遺失學生證能被台灣人撿到，機率之低令人難以置信。

此外，也有網友表示，社群平台Threads的失物招領功能可能是世界第一，若當年有這個平台，許多尋人節目都能順利找到失聯對象。更有人開玩笑表示，若沒被撿到，可能50年後會被考古學家發現。

這起溫馨的跨國失物招領事件，不僅展現台灣人互助精神，也證明社群媒體在現代生活中扮演的重要角色。透過網路的力量，即使在遙遠的埃及遺失物品，仍有機會透過同胞協助順利尋回。

