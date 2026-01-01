埃及擬協助發展厄利垂亞吉布地港口施壓衣索比亞

根據英國航運相關網站表示，埃及計劃協助發展厄利垂亞阿薩布港（Assab）與吉布地多拉雷港（Do-raleh），強化既有埃及海軍艦艇靠泊與後勤支援能力，也被外界視為埃及長期對衣索比亞進行施壓的舉動。

埃及長期要求衣索比亞就尼羅河水量分配進行談判，核心爭議圍繞「大衣索比亞復興大壩」（GERD）。該水壩已於二○二五年九月正式宣布完工，並完成蓄水至設計水位。埃及憂心，衣索比亞未來可能限制尼羅河下游水量，影響埃及農業與民生用水安全；對此，衣索比亞拒絕接受任何涉及水量的國際條約，認為此舉將損及國家主權，但同時承諾會負責任地管理水資源。

事實上，自大壩初期工程與蓄水階段完成以後，衣索比亞已在過去五年間實際掌控尼羅河水流調度。與埃及的擔憂相反，衣索比亞持續維持與過往相近下游水量，並在二○二二年豪雨及二○二四年降雨高於平均情況下，有效減緩洪水衝擊，保護蘇丹與埃及南部地區免於潛在的重大水患。

目前大壩的水庫也可在乾旱時期穩定供水，被視為另一項長期效益。同時該水壩所產生水力發電量遠超衣索比亞國內需求，未來可望為區域提供低成本電力，尤其是待政局回穩後的蘇丹。相關電力供應預計將使衣索比亞整體發電能力倍增，並於二○二八年前提升至一萬三千兆瓦。此一電力優勢也支撐衣索比亞首座由國際業者開發的金礦計畫，由Kefi公司在圖盧卡皮（Tulu Kapi）礦區投資，並於近期投產。

外界普遍認為，透過資助阿薩布港與多拉雷港等港口發展，恐難動搖衣索比亞的立場。這些港口所在國家向來擅長將地緣政治與商業港埠經營切割。衣索比亞大部分對外貿易仍經由吉布地進出，其港埠設施目前由中國招商局集團經營，儘管杜拜環球港務集團（DP World）於二○一八年遭到撤出。

為分散風險，衣索比亞於一年前另與索馬利蘭簽署協議，租用約十二海浬的海岸線與貝拉貝拉港（Berbera）設施；索馬利蘭雖尚未獲國際承認，但此舉被視為衣索比亞確保出海通道的保險方案。

分析師指出，如埃及改採較為和緩外交策略，或許更有助於推動雙方對話。反之，若區域緊張情勢升高，衣索比亞不排除利用衝突契機，重新尋求取得出海口。該國自一九九三年厄利垂亞成功獨立後，便失去直接面向海洋的通道，相關歷史因素也為非洲之角地緣政治增添變數。