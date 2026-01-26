埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定

國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。

車站環境溫度舒適且人潮往來頻繁，提供穩定的吸血血源，即便在冬季也能成為埃及斑蚊活動及繁殖的理想場所。 （圖／疾管署提供）

根據《中時新聞網》報導，中興大學昆蟲學系助理教授劉威廷指出，車站環境溫度舒適且人潮往來頻繁，提供穩定的吸血血源，即便在冬季也能成為埃及斑蚊活動及繁殖的理想場所。他特別提醒，半開放式車站或周邊常見綠植美化或景觀水體，應於一週內更換水或清除積水，角落的植栽接水盆更需留意，雨後必須加強巡檢頻率。

計畫主持人、國衛院專案技術助研究員黃旌集表示，台灣的埃及斑蚊在攝氏13度以下環境無法發育且可能死亡，但氣候變遷導致低溫不夠低，加上室內溫度較高，成為病媒蚊北上的潛在風險。新烏日車站因距離南部較近，埃及斑蚊可能更早「下車」，捕獲機率自然較高。根據國衛院報告推估，若氣溫升高攝氏1.5度，埃及斑蚊的生存範圍將擴及台中和花蓮。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，板橋車站及新烏日車站人口密集度高且屬半開放式，若雨水蓄積在容器內，加上氣候暖化，容易形成定殖條件。他建議不論是未來新建或既有的車站，都應有排水坡度、冷凝水自動排放等設計，並納入防蚊設施，避免車站成為病媒蚊孳生源。

專家呼籲，車站管理單位除了定期清除積水，若屬半開放式空間，更應加強排水設計。由於車站人潮多且環境溫暖，一旦有積水便可能讓埃及斑蚊繁衍，對公共衛生構成威脅。

