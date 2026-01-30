埃及法老展開展首日就出事！家長怒批「1設計有夠爛」…奇美博物館急改動線
奇美博物館與英國大英博物館攜手合作舉辦的《埃及之王：法老》展覽1月29日盛大開展，這次展覽展出多達280件珍貴文物，是歷年來埃及主題展中規模之最。不過展覽官宣後卻狀況不斷，除了三大主題票券在開賣當天官網和其他通路都大當機，如今更有家長抱怨，奇美博物館讓沒購票的民眾也能進紀念品店「掃貨」，反倒讓乖乖看完展再進店的民眾沒辦法帶點紀念品回家，意外掀起熱議，也釣出館方回應並更改動線。
一名家長29日在Threads上不滿抱怨，這天前去觀看法老《埃及之王：法老》展覽後，原想來到紀念品區購物，沒想到竟有大量紀念品已被沒購票的民眾一掃而空，也讓他傻眼怒批：「設計這樣有夠爛！沒買票進去看，跟人家搶什麼紀念品？」
消息曝光後頓時引起熱議，不少網友也紛紛傻眼表示：「而且很多都代購，根本沒一個機制」、「學學日本吧，要當天的門票才能買，進去周邊前檢查門票，熱門的商品限購，防代購、防黃牛」、「每個展覽都是，很多都是代購」、「這些人要當法老黃啊」、「年輕時當過博物館特展商品部的工讀生，那個展很熱門，所以不只現場購買的觀眾很多，還有外縣市觀眾打來櫃檯問可不可以電話購買（那是個線上購買還不興盛的年代），當時我年紀小、不懂做人，我直接回他：『你沒來看展，是要買什麼紀念品？』」
對於上述情況，奇美博物館同日也透過粉專發文表示，開展首日特展禮品店就人潮不斷，讓店員一整天都忙於結帳、補貨，就連引進的埃及貓咪扭蛋也直接被清空。為了提供更好的動線規畫與消費體驗，奇美博物館宣布，將從今（30）日開始改為「單向通行」的動線，規劃讓已購票的民眾看完展覽後，再進特展禮品店購物。
另外，奇美博物館也提醒民眾，部分精選特展的限定商品也會陸續在博物館2樓禮品店、奇美博物館線上禮品店上架販售，開放只想購買禮品的民眾可在分流後的2樓禮品店購物，或是讓住在其他地區的民眾可直接網上選購，「感謝大家的熱情支持，讓特展第一天就如埃及太陽一般熱情，希望大家都能買到最喜歡的特展周邊商品！」
