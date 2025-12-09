埃及獲歐洲逾30億融資 支持中小微型企業發展
（中央社記者施婉清開羅9日專電）埃及國家銀行與歐洲復興開發銀行昨日簽署1億美元（約新台幣31.1億元）融資協議，支持埃及中小微型企業發展。
埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國家銀行（National Bank of Egypt，NBE）與歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development，EBRD）8日簽署一項價值1億美元的融資協議，目標是支持埃及中小微型企業。
埃及國家銀行執行長埃特雷比（Mohamed El-Etreby）表示，這項協議有助於埃及未來5年的國家經濟發展架構，特別是在旅遊業、資訊技術、農業、能源和製造業等領域，可為全國各地擴大融資管道、提升生產能力。
報導提到，資金將優先用於埃及青年及本地婦女經營的中小微型企業，以提高他們進入市場的競爭力和經濟永續性。
歐洲復興開發銀行在9月發布的最新中東及北非區域經濟展望報告中指出，包括埃及在內的南部和東部地中海地區經濟發展，2025年上半年GDP成長率為3.6%。
埃及今年8月的通膨率為12%，與2023年10月的最高峰38.5%相比大幅下降。
報導指出，得益於通膨放緩、外匯流動性增強、私人企業業務活絡、基礎設施投資，以及旅遊業和出口發展蓬勃，埃及2025年實際GDP成長率預估為4.8%，2026年將上升至5.3%。
歐洲復興開發銀行自2012年起在埃及開展業務至今，已為埃及投資超過206個專案，投資金額超過135億歐元（約新台幣4892億元），投資領域涵蓋再生能源、交通運輸、金融服務和基礎建設。
2024年，埃及獲得歐洲復興開發銀行投資15億歐元，其中80%用於私人企業融資。
歐洲復興開發銀行現在也是埃及「水、糧食和能源關係平台」（Nexus of Water, Food and Energy，NWFE）計畫的重要合作夥伴，已另外向私人企業再生能源計畫投資50億美元。（編輯：謝怡璇）1141209
