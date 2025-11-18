彰化精誠中學校慶活動中，各班學生與老師展現創意，精心打造主題裝扮。其中一班以埃及風情為主題，女老師化身「埃及豔后」，學生扮演「法老」、「駱駝」及「人面獅身」等，以抬轎方式護送「女王」登場，華麗造型與精緻道具成功吸引全場目光！這已是該班連續第三年策劃校慶活動，前兩年分別以「粉紅芭比」和「迴轉壽司」為主題，每次都為校園注入青春活力。師生們的用心與創意，為彼此的高中生活譜出難忘的歡樂篇章。

埃及豔后現身校慶！師生扛轎護送「女王」驚艷全場 學生笑稱最愛原因。(圖／TVBS)

彰化精誠中學校慶活動中，各班級學生與老師精心打造主題裝扮，展現創意與團隊合作精神。其中一班以埃及風情為主題，女老師化身埃及豔后，學生們分別扮演法老、駱駝及人面獅身等埃及代表元素，並以抬轎方式護送「女王」隆重登場，華麗的造型與精緻的道具成功吸引全場目光。這已是該班師生連續第三年精心策劃校慶活動，前兩年分別以粉紅芭比和迴轉壽司為主題，每次都帶給校園滿滿的青春活力。

廣告 廣告

有扮演101忠狗等卡通角色。(圖／TVBS)

校慶當天，司儀以「最浮誇的女王埃及豔后琬瑜老師與辛勤的建築工人們降臨，率領著威嚴的法老」介紹該班入場，引起現場一陣驚嘆。除了埃及主題外，其他班級也紛紛展現創意，有扮演101忠狗等卡通角色的班級，整個校園洋溢著歡樂氣氛。參與的學生表示，他們在模擬考結束後立即著手製作道具，經過多次排練才完成這次精彩的繞場表演。當被問及感受時，學生們興奮地說道：「超漂亮的，全場焦點！」雖然扛轎時曾因重心不穩而搖晃，但學生們仍樂在其中。

女老師化身埃及豔后！師生扮法老 全場焦點。(圖／TVBS)

這位帶領學生3年的女老師與班上同學建立了亦師亦友的融洽關係。回顧過去三年的校慶活動，學生們最喜歡今年的埃及主題，一位學生幽默地表示喜歡的原因是「因為可以裸體」，引起一陣笑聲。這位作風活潑開放的老師不僅帶領學生參與各種創意活動，她本人也曾不計形象地扮演過電影《功夫》中的包租婆角色。

女老師化身埃及豔后！師生扮法老 全場焦點。(圖／TVBS)

師生間的共同創作與歡樂時光，無疑將成為他們難忘的青春回憶。這些精心策劃的活動不僅豐富了校園生活，也讓學生在準備過程中學習團隊合作，為他們的學生時代留下精彩的一頁。彰化精誠中學的校慶活動透過師生共同努力，成功展現了青春不留白的教育理念，讓每個參與者都能在歡樂中成長。

更多 TVBS 報導

國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對

工程師恐成下個被AI取代族群！美國裁員潮警訊 專家：不會用工具就等著被淘汰

創意？ 藍文傳會副主委上片 國旗「變樣」

補習班娃娃車自撞分隔島！疑駕駛「突發腦溢血」6童驚嚇輕傷

