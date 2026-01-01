埃及Sokhna港突破百萬TEU大關

根據英國航運相關網站表示，DP World旗下埃及Sokhna港二○二五再次創下重要里程碑，全年度貨櫃量成功突破百萬TEU，彰顯其作為紅海地區重要物流樞紐的戰略性地位。

這項統計指出，Sokhna港今年順利處理超過一百萬個貨櫃，這一成就來自港口各項營運協調與效率提升的成果。在碼頭泊位安排、貨櫃堆場利用、進出閘門流程及鐵路等多式聯運整合下，貨物流轉更加流暢，大幅提升船舶周轉效率，並縮短等待時間，確保即便在高峰時段也能維持高生產力。

Sokhna港地理位置優越，位於紅海沿岸，直連主要產業及經濟區，加上其多功能貨運處理能力，使其成為支援埃及對外貿易及物流網絡的重要樞紐。港口提供靈活的供應鏈服務，有效支援進出口商將貨物快速運往全球市場。

自二○○八年DP World接手營運以後，Sokhna港持續擴充其貨運能力與物流服務，並加強與全球主要航運路線連接。透過持續優化港埠設施與運作流程，港口在地區貿易中的影響力逐年提升，成為連結歐洲、亞洲與非洲的重要物流通道。

業界指出，Sokhna港突破百萬TEU，不僅反映其在營運效率與營運管理上的成績，也顯示埃及物流能力成長，有助於提升當地產業鏈競爭力，並吸引更多國際航商與貨主選擇此港作為對外貿易的樞紐之一。

展望未來，隨著全球貨運需求持續變動及供應鏈布局調整，Sokhna港在區域及全球物流網絡中的角色預期將進一步深化，為埃及及周邊市場帶來更大的經濟與貿易動能。