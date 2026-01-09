埃比特首輛「西格瑪」155公厘自走砲 在美完成組裝

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」8日報導，埃比特系統公司首輛「西格瑪」（SIGMA）155公厘輪型自走砲，已在美國廠區完成組裝，為競標美陸軍新一代自走砲計畫增添籌碼。

報導指出，埃比特系統美國分公司去年底在南卡羅萊納州廠區，完成首輛「西格瑪」自走砲組裝工作，證明已在美建構生產能量，有助確保供應穩定與後勤需求，讓這款運用成熟設計的新銳自走砲，省去大量研發時間，滿足美國陸軍標案需求。

埃比特表示，「西格瑪」輪型自走砲美國版本，以美國奧希科什公司LVSR 10X10重型卡車為底盤，搭配1座155公厘口徑、砲管長度52倍徑的榴砲砲塔；最高路速達時速80公里、越野時速則達30公里，具高度自動化特性，3名車組員可在裝甲防護的駕駛室內執行射擊任務，砲塔則可360度旋轉並有40發備彈，最高射速每分鐘8發，射程達70公里，具備多彈同時命中能力，可在45秒就位開始射擊、僅需1分鐘即可撤收，有效降低敵方反砲兵火力威脅。

報導說，「西格瑪」全車皆可在美國製造，僅有砲管在完成鍛造後，須運往以色列加工再返回組裝；未來可望與多款先進自走砲同場競技，角逐美陸軍新一代自走砲計畫。

「西格瑪」的先進性能，可提供友軍可靠支援火力，同時防範敵方反砲兵威脅。（取自埃比特美國分公司臉書）