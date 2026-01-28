埋不下了！豐原蛋雞場爆1700隻雞死亡 老闆曾獲選好人好事代表

台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，均不願意出來受訪。記者黃仲裕／攝影

台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，均不願意出來受訪，鄰居發文指控，豐原旱溪東路的豐盛牧場，兩周來陸續有不明大量的死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，最後埋不下還用布袋外運，引發民眾恐慌，擔心禽流感會不會爆發傳染，記者以市話詢問員工有關雞隻死亡後，是否直接掩埋在雞場裡面的問題時，員工對外都一問三不知。

業者今天僅透過「豐康牧場聲明書」對外表示，「近日於場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段且尚未流入市場，但本著誠信經營與對消費者負責之初衷，決定採取最高標準之防疫措施。」

豐康牧場並聲明針對已購買本批次產品的顧客，提供全面辦理退款退費保障方案，凡購買本場產品的客戶，有疑慮不論產品是否拆封，均可憑原購買憑證（產品盒及交易紀錄）辦理全額退款，退費日期於2026年1月30日起開始陸續處理。

台中市議員邱愛珊指出，據市府了解，這家蛋雞場先前就有雞隻零星死亡，但本月22日突發大量雞隻死亡後，才驚覺事態嚴重，有向中央通報，但直到民眾檢舉業者將死雞埋在自己牧場裡面的花園裡，由於數量太多埋不下了，才用布袋裝袋後運出場外，但不知道要載運去哪裡。

地方人士指出，豐康牧場雲姓老闆的口碑極佳，曾因長期捐贈雞蛋及推動動物福利飼養，2025年4月獲選為「台中市114年好人好事代表」，不僅以人道友善方式飼養蛋雞，一年捐贈逾3萬顆雞蛋給弱勢團體，並獲台中市首家動物福利標章認證，牧場堅持無抗生素飼養，定期SGS檢驗，品牌「福享蛋」強調動物福利，2025年2月通過台灣動物社會研究會嚴格稽核。

如今豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，甚至有些還用布袋裝袋後不知道要載到哪裡，經農業局稽查後確認禽流感，將全面撲殺，蛋雞場老闆雲晉彬發文聲明，強調產品並未外流市場，且提供全面辦理退款退費保障方案。

