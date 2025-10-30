埋伏多時汽車旅館逮車手 信義警槓上開花緝獲通緝

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局福德街派出所日前成功偵破一起假檢警詐騙案，警方透過精準調查與縝密部署，於桃園市某汽車旅館外埋伏，順利將涉嫌提領贓款的車手劉男逮捕到案，意外「槓上開花」查獲同行友人竟是詐欺通緝犯，一舉打擊詐團氣燄。

據了解，受害民眾於7月間接獲詐騙集團來電，謊稱因個資外洩需由「檢警」監管帳戶，要求交付金融卡。被害人起初不疑有他，交出5張提款卡後遭提領22筆，共計新臺幣65萬元。家人察覺異狀急忙報警，警方隨即成立專案小組展開追查。

經專案小組調閱監視器比對，鎖定涉案犯嫌身分，於備齊卷資申請拘搜票獲准後，鎖定20歲的劉嫌落腳在桃園市平鎮區一間汽車旅館，遂在外埋伏多時，等到劉嫌與友人要外出購物時上前逮捕。盤查過程中，赫然發現與劉嫌同行的20歲徐姓友人竟是桃園地檢發布的詐欺通緝犯，遂一併逮捕歸案。

信義分局強調，將持續加強打擊詐欺犯罪，呼籲民眾切勿輕信電話或網路上自稱檢警的話術，如有疑慮應立即撥打165或110查證，以守護自身財產安全。