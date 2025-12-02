埋伏砍傷「夜店大亨」！自稱前員工報復 夏天倫最新聲明曝光

日前夏天倫跟女友在地下停車場遭砍。圖／翻攝自Threads

「夜店大亨」夏天倫日前在北市松山區的地下停車場遭砍，犯人被鎖定為自稱是夏男前員工林宇鋐，他在犯案後自首，遭羈押禁見。夏天倫今（2）日在Threads中發布貼文，強調林宇鋐絕非他任何形式的員工，他指出「所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，此可清楚證明其與我方並無勞雇關係」。

夏天倫跟女友日前在地下停車場遭到兩名男子持刀棍、辣椒水攻擊，導致夏天倫左手臂遭割傷，右手、眼部也腫脹，同行的黃女眼部瘀傷，在送醫救治後並無大礙。嫌犯林宇鋐犯案後自首，並稱是夏天倫的前員工，因曾經被他酸言酸語心生不滿報復。但是台北地檢署認為林宇鋐供詞避重就輕，並且還有共犯在逃，因此向法院聲押，法院裁准。

廣告 廣告

今日夏天倫在Threads中發布聲明，表示嫌犯林宇鋐從未在他創辦、經營或是參與的任何公司、場館任職，「絕非、也從未是我方的任何形式員工」。夏天倫指出，所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，「此可清楚證明其與我方並無勞雇關係」。

另外，夏天倫透露，林宇鋐為涉嫌參與進行預謀伏擊，是意圖殺害未遂之嫌疑人之一，疑似具備計畫性的犯罪行為，這是目前偵查單位所掌握的客觀事實。他強調，「對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈的譴責」，並感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁。

事實上，在案件發生後，有人將矛頭指向夏天倫的前妻「貴婦版大S」黃廉盈，2021年黃廉盈跟夏天倫離婚，但夏天倫去年發文透露，黃廉盈偷2個女兒的紅包，還要當時掛夫姓的「夏黃」把夫姓拿掉，疑似有財務糾紛。對此，黃廉盈強調，已經與夏天倫離婚5年，對他的私人生活不做評論，但不要進行未經證實的聯想。



回到原文

更多鏡報報導

明起全台急凍！0度線壓境「低溫探12度」 最冷時段曝光

高市早苗PO文談「1件事」 狂吸460萬人朝聖

不滿岳家…男性侵殺死小姨子！還出席葬禮「照顧外甥」