埋伏筆！高嘉瑜拱戰北市長 王世堅：要全黨認同才有用

2026台北市長誰要代表綠營出戰，始終都是關注焦點，不只101董事長賈永婕被點名，民進黨立委王世堅也被外界力拱，好友高嘉瑜還說王世堅心很軟，只要大家拜託他，他可能就會答應承擔責任。不過對此王世堅笑說，高嘉瑜比他更適合對決蔣萬安，美女跟俊男更有話題。

台北市長蔣萬安拋政策拚家長票。

主持人：「往前推動的重要時刻。」

台北市長蔣萬安宣布跟多元計程車合作，推好孕乘車，繼生生喝鮮奶、營養午餐免費後，蔣萬安再拋新政策，2026拚連任，搶攻家長票，但綠營對手是誰？始終只聞樓梯響，前民進黨北市議員高嘉瑜，再點名好友王世堅。

高嘉瑜力挺王世堅出來選台北市長。

前民進黨立委高嘉瑜（2026.01.27）：「堅哥他這個人就是很容易心軟，如果大家都有這個期待，大家去求他，拜託他，他一定會願意承擔啦。」

民進黨立委王世堅：「哈哈哈，嘉瑜因為跟我在議會，我們十幾年的好朋友，她個人拜託我，我不能答應，就算答應了也沒有用啊，因為總是不能說，我跟他兩個談一談，我就答應了就來選，我憑什麼？這要大家、要整個黨有認同。」

王世堅最近頻頻被拿出來討論。

被高嘉瑜力拱挑戰台北市長，王世堅看似埋下伏筆，近期頻頻被討論的，還有台北101董事長賈永婕、行政院長卓榮泰跟副院長鄭麗君，藍營大膽預測出線的會是她…

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「如果民進黨想要不只守住基本盤，甚至要減低萬安的外溢效應的話，那我覺得鄭麗君會是最好的選擇，也是對萬安最有威脅的人，因為鄭麗君的形象跟這次關稅談判，對綠營來蔣或某些中間選民，或產業界來講，我覺得這些相關的訴求，會比卓榮泰我剛剛講的，回到藍綠對立的基本盤，會更來的值得我們關注，當然40到45%一定有機會的。」

民進黨台北市議員顏若芳：「不管在什麼樣的人選，我相信黨中央，一定會給予這個非常大的支持。」

2026綠營誰來挑戰蔣萬安，基層小雞期盼母雞快出現，而王世堅有沒有可能代表出戰，只要一被點名，屢屢成為討論話題。

