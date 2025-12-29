埋伏襲擊陳沂！動手男交保後「消失」遭通緝 他開車接應被判9月

陳沂遭人當街痛毆後，曾開直播還原事件始末，懷疑有人指使。資料照。翻攝自陳沂YouTube



網紅陳沂去年2月走在路上時，突遭男子黃國翔拿iPhone痛毆頭部。他到案後宣稱認錯人，但台北地檢署查出他早有預謀，當時是另一名男子周暐承開車載黃國翔到現場勘查，在陳沂必經地點埋伏。事後黃國翔傳拘無著，北檢對他發布通緝，檢方另依傷害罪共犯身分起訴周暐承。台北地院今（12/29）日判周男9月有期徒刑，可上訴。

調查指出，去（2024）年2月5日下午4點多，陳沂走在台北松山區長安東路二段某路口等待過馬路，一名黑衣男子從她前方經過，旋即站在她的右後方，上前攀談幾句就突然瘋狂踹打，造成陳沂頭部、耳朵挫傷。路人見狀趕緊上前搭救，台北市松山警分局獲報到場，發現黃國翔渾身酒氣、不斷咆嘯，還意圖朝中崙消防局衝去。陳沂事後對黃國翔提告。

黃國翔起出遭逮捕時，其穿著羽絨衣和戴著手錶都是名牌。資料照。讀者提供

陳沂遭黃國翔當街痛毆後，警方將接應他的駕駛周暐承拘提到案。資料照。民眾提供

黃國翔到案後供稱，當天喝醉酒，誤認陳沂是傷害過她的女網友，但陳沂表示，黃國翔當天一直跟蹤她，動手前還問她「你是陳沂嗎？」讓她懷疑，此案與她和其他網友間的糾紛有關。事後她更召開記者會控訴有心人士蓄意攻擊，和母親相擁而泣，聲淚俱下。

檢警受理報案後展開追查，發現黃國翔與周暐承疑受不明人士指使犯案，去年2月5日凌晨3點多，周暐承就開車載黃國翔前往陳沂住處附近查看。當天早上9點多，兩人又到附近埋伏，直到下午4點多終於等到陳沂，由黃國翔出手攻擊。

黃國翔被逮捕到案後，檢察官諭知5萬元交保，自此便傳拘無著。檢察官對他發布通緝，另行起訴負責載人的周暐承。北院今（12/29）日判周暐承9月有期徒刑，全案可上訴。

陳沂事後曾召開記者會，說明被打經過，看到媽媽掩面突然大哭，兩人抱一起互相安慰。資料照。翻攝陳菁徽臉書

