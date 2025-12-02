埋伏開16槍擊斃通緝犯 27歲槍手偷渡出境遭通緝

高雄市 / 綜合報導

今年8月22日，51歲的羅姓詐欺犯在高雄左營區文學路上遭槍手埋伏，近距離開了16槍喪命，檢警抽絲剝繭調查，這段期間帶回10多名「白牌車」司機、買賣權利車人頭、出金人士共30多人，但僅收押7人，就連關鍵的船長也否認涉案，不過一行人從港邊到山區的監視器全不放過，逐一調閱，最後終於追出是27歲楊姓槍手犯案，他從北部南下埋伏狙擊，層層設斷點。昔日地痞怎會變成賣命槍手？疑似是有幕後影武者操控，由於這名槍手已潛逃出境，橋頭地檢署在上個月也發布通緝。

今年8月22日清晨6點47分，高雄左營區傳出連續槍響，51歲的羅姓詐欺犯遭人埋伏，近距離連開16槍喪命，現在凶嫌身分曝光了，年僅27歲的楊姓槍手，混跡新北市三重、土城一帶，曾押人討債、砸店當過車手等，所涉案件均非重罪。

沒想到昔日的地痞竟轉變成賣命槍手，初步了解槍擊命案後，楊姓槍手疑似在幕後影武者資助逆向操作下，逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方攻堅撲空後，他隨即在共犯協助下逃往屏東，案發一週後，從東港搭小琉球籍漁船，成功偷渡出海。

整起案件計畫縝密，儘管第一時間專案小組出動上百名人力，調閱數百支監視器，前後共拘提30多名涉案人員，但僅7名外圍涉案人被收押，而檢警與時間賽跑同時，真正的槍手也趁機在9月2日坐「桶仔」出境，就連疑似協助他偷渡的船長，也矢口否認涉案。

槍手掌握被害人生活作息埋伏狙殺，事後在共犯連番接應下人間蒸發，儘管設下層層斷點，增加辦案難度，但從港口、到山區的監視器，檢警全不放過，皇天不負苦心人，終於拼湊出線索，究竟命案是和龐大的毒品利益糾葛有關嗎？還是說有其他內幕隱情？除了持續追查幕後影武者外，上個月28日針對這名槍手，橋頭地檢署也發布通緝。

