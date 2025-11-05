埋包躲查緝手法曝！越南主嫌操控逃逸移工 警追出千萬大麻交易網

這些毒品包裹以國際快捷方式寄送，偽裝成泡麵、汽車模型等日常生活用品。（圖／TVBS）

跨境毒品集團再度轉向「埋包」方式規避追查，台灣警方近期鎖定一個以國際郵包夾藏大麻，並吸收逃逸移工運毒的犯罪組織。經過專案小組多日埋伏蒐證，警方成功查獲超過6.6公斤大麻，總價值逾千萬元。這個犯罪集團透過將毒品包裹成生活用品，運送到山區埋藏，以層層斷點方式躲避查緝，而主要嫌犯為一名越南籍人士，其下線則是逃逸移工。

警方偵查發現，越南籍潘姓主嫌負責統籌規劃這次的運毒行動，並指揮越南籍范姓逃逸移工前往郵局領取毒品包裹。為了避免被追查，范姓嫌犯特意採取換裝方式，穿著不同衣著前往郵局領取兩件毒品包裹。這些毒品包裹以國際快捷方式寄送，偽裝成泡麵、汽車模型等日常生活用品，企圖混淆視聽。

毒品集團採用的「埋包」手法相當狡猾，他們將毒品運送到山區後，埋藏在草叢中，再由實際貨主自行取走，完全避免直接面交的風險。刑事局偵三大隊第三隊隊長陳力維表示，警方在犯嫌身上查獲挖土工具和鐵撬等作案工具，證實了他們的犯案手法。

經過專案小組的縝密跟監與蒐證，警方掌握犯嫌運毒事證及住處後，立即採取行動進行逮捕。此次行動共查獲第二級毒品大麻花毛重4373公克，並在犯嫌埋包地點另外查獲大麻2295公克，總計約6.6公斤的大麻，市價超過一千多萬元。

警方表示，此次成功逮捕3名嫌犯到案，有效阻止大量毒品流入市面，對於打擊跨境毒品交易具有重要意義。陳力維強調，警方將持續溯源，追查幕後運毒集團的完整網絡，徹底瓦解這條危害社會的毒品供應鏈。

