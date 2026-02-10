城巿地底千年記憶再現 番婆庄遺址導覽解開台中史前密碼

城巿地底千年記憶再現，文資處番婆庄遺址導覽，解開台中史前密碼。（圖：中市府提供）

為讓文資走入大眾生活，台中市府文資處日前在13期大慶市地重劃區番婆庄考古遺址現場，辦理教育推廣導覽活動，希望透過考古發掘成果揭示，落實文化資產價值的保存與維護。

台中市文化資產處表示，依文化資產保存法第43條規定，去年啟動「台中市考古遺址普查計畫」，全台中29個行政區，共分3期執行普查，預計4年半完成。第1期普查計畫，委託足印文化有限公司執行，主要包含東區、西區、南區、北區、中區、西屯區、南屯區、北屯區、烏日區、霧峰區、大里區、神岡區、潭子區、豐原區、大雅區及太平區等共16個行政區，除了進行已知考古遺址複查，也透過普查發現新考古遺址，進行系統性調查和資料蒐集。

文資處指出，「番婆庄考古遺址」是台中市列冊考古遺址之一，近年多次考古試掘與搶救發掘，取得豐碩的發掘出土資料。其中不少史前文化陶器、石器等遺物，經碳14定年法檢測，約距今730~520年之間，另發現晚近礫石結構所堆砌的水井遺跡現象，及日治時期陶管遺構等等。最近更出土3具番仔園文化時期較晚階段完整的人骨墓葬，這也是該考古遺址第一次在發掘過程中出土墓葬現象，能增進對於古早台中人在體質結構上的調查與研究。

文資處表示，7日舉行的「城市之下，百年甦醒」番婆庄考古遺址現場導覽，帶領民眾實地走訪考古遺址發掘現場，經專業考古人員進行出土遺物、現象的解說，讓更多人了解原來日常穿梭的城市街廓下，埋藏著千百年來台中盆地的史前記憶，希望透過考古遺址實地的參訪，讓更多人了解台中這一片土地的文化資產。更多文化資產訊息可上台中市文化資產處官方網站(https://www.tchac.taichung.gov.tw/)查詢。（寇世菁報導）