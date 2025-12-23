「城市不該記住加害者」蔣萬安談隨機砍人 拒提嫌犯姓名！借鏡紐國做法：不讓他得逞

台北市長蔣萬安今在市政會議中談及日前隨機攻擊事件，強調不提嫌犯姓名，並向第一線警消人員表達支持與肯定。（鏡報董孟航攝）

「社會不應該讓這樣的目的被實現。」台北市日前發生嚴重的隨機恐怖攻擊事件，引發社會高度關注，也造成民眾不少恐慌。台北市長 蔣萬安今（23日）在市政會議中談及此案時，特別表明不願在公開場合提及嫌犯姓名，認為嫌犯行為本質之一就是製造恐慌。他也呼籲外界將焦點放回如何讓城市回到安全與秩序，同時向第一線警消人員表達肯定與支持。

市長為何不提嫌犯名字？蔣萬安這樣說

蔣萬安在會中指出，無論犯案動機為何，隨機攻擊的本質都是試圖在公共空間散播恐懼，因此他刻意避免提及嫌犯姓名，希望不讓加害者成為被記住的符號。他強調，台北市政府將持續努力，讓市民能在城市中安心生活，這才是公共討論應該聚焦的方向。

借鏡國際經驗 提及紐西蘭前總理做法

蔣萬安也提到，6年前（2019）紐西蘭基督城清真寺發生重大槍擊事件後，時任總理Jacinda Ardern選擇不公開提及凶手姓名，將焦點放在受害者與社會修復。

蔣萬安表示，自己相當認同這樣的處理方式，不希望這起事件的嫌犯成為另一個被反覆傳播的名字，也期待媒體能更多著墨於公共安全與市民生活的復原。

北市隨機砍人案後續如何善後？市府對警察支持有哪些作為？

針對事件後社會上出現的各種討論與批評，蔣萬安表示可以理解不同觀點的存在，但他選擇不對相關指責多作評論。他指出，第一線警察是在高度緊張與資訊有限的情況下，依照專業判斷迅速行動，目的只有一個，就是保障市民安全。

蔣萬安強調，員警在高風險環境中突破重重困難、追查嫌犯並投入救援，展現了專業與勇氣，市府與市民都看在眼裡，也會全力支持警察局同仁的專業決策。

事件後續如何照顧警消？市府提出方向

蔣萬安進一步要求警察局務必關心同仁的心理與身心狀態，若有需要，應即時提供心理諮詢與相關支持資源。他表示，讓第一線執勤人員在完成任務後獲得妥善照顧，是市府責無旁貸的責任。

