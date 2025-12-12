城市博覽會盛大開幕 黃敏惠攜手八縣市首長共同見證

「320+1 嘉義市城市博覽會」今（12）日在嘉義市政府北棟大樓預定地廣場盛大開幕，市長黃敏惠與來自全台各地的縣市首長共同出席／市府提供





嘉義市建城邁入第321年，為展現這座歷史城市持續前進的創新能量，「320+1 嘉義市城市博覽會」以「城市即展場」為策展概念，整合全市空間與城市行動，規劃三大策展主軸，串聯全市十七處展覽場域，讓整座城市化身為一座開放展場。今（12）日下午在嘉義市政府北棟大樓預定地廣場盛大開幕，嘉義市長黃敏惠與來自全台各地的縣市首長、貴賓共同出席，以象徵城市靈魂的八座經典木造建築模型，共同啟動這場為期三週的城市盛典。

黃敏惠表示，嘉義市建城邁入第321年，今日同時迎來中臺灣區域治理平台八縣市首長齊聚，正是「區域合作、感恩共好」精神的最佳展現。舉辦2021年臺灣設計展後將設計思維融入城市治理，思考如何將城市的故事留下來，因為嘉義人最清楚，文化、生活與記憶正是城市最珍貴的資產。這樣的精神也延續到此次城市博覽會的策展之中，透過專業的總顧問與策展團隊，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大策展主軸為核心，並邀請國際團隊 MVRDV 參與規劃永續願景館，透過創新設計，讓嘉義市的過去、現在與未來在展覽中彼此對話。

文化局表示，開幕活動由在地團隊「凡徒藝術」以跨界演出揭開序幕，結合傳統布袋戲影像、現代街舞與武術元素，展現嘉義市「傳統與未來交會」的城市特色，為城市博覽會注入文化動能。最受年輕族群期待的「嘉義大舞台」自開幕夜起正式登場，連續三週集結表演藝術、流行音樂、管樂、舞台劇及跨界演出，首場即由躍演劇團、小事製作、美秀集團、舒米恩、王彩樺及鐵獅玉玲瓏等團隊輪番上陣，此外市府也攜手在地商家推出限定伴手禮與優惠，邀請全國民眾把握三週展期，走進嘉義市，感受這座「小城市、大能量」的獨特魅力，一起為嘉義「+1」。

「320+1 嘉義市城市博覽會」展期自12月12日至12月28日，連續三週邀請全國各地的朋友循著展覽動線，探索嘉義市的百年過去、當下生活樣貌與未來城市想像。

其中，「共享城市」主軸以公共空間與城市共創為核心，位於市府北棟大樓預定地的「永續願景館—Wooden Wonders《嘉義森聲生》」為本屆博覽會的重要展區，透過木構建築語彙，從森林、工藝到城市治理，呈現嘉義作為「木都」如何回應永續發展與國際對話；同場域亦規劃大型展演空間「嘉義大舞台」，成為城市能量匯聚的平台。

「宜居城市」主軸深入城市日常，展覽分布於街區、商圈與生活場域，透過藝術展演、影像創作與城市行動，呈現嘉義的生活節奏、人文記憶與在地風景，讓民眾在行走城市的過程中，重新認識熟悉的街道與老屋，感受城市溫度。

「摩登城市」主軸則聚焦當代創意與未來想像，結合青年文化、設計、音樂與跨界展演，展現嘉義市在文化、城市品牌與世代對話上的多元面貌，讓城市不只是被看見，更成為持續創新與創作場域。透過三大策展主軸與分散式展區規劃，城市博覽會不僅是一場展覽，更是一場橫跨時間與空間的城市對話，邀請來自各縣市的朋友，一起來「嘉」回望歷史、感受現在，並共同想像城市的下一個「+1」。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）

時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00

活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)

活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/

更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體

Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025

Instagram：@ChiayiCityExpo2025



