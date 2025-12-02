城市即教室、生活即教育 慈大附小畢業旅行

雙和靜思堂全體師生與師姑師伯的大合照。

慈大附小日前辦理六年級畢業校外教學，師生北上展開一場結合知性與感性的學習之旅。這趟畢業校外教學不僅是旅行，更是六年生活教育與學習的總檢核。六年級老師團隊特別以「城市探索」、「人文科技」與「科學藝術」三大主軸融入旅程，引領學生走出校園，將大台北地區轉化為最生動的戶外教室。

操作液態氮實驗，氣球縮小或橡皮筋碎裂瞬間，學生們張大嘴巴驚呼的表情。

首日的城市探索活動，學生放下3C工具，用全身的感官探索，兵分多路深入大台北各個角落，從歷史古蹟到現代科技，用雙腳丈量這座城市的深度與廣度。在人文歷史的探索路線中，學生們走進艋舺龍山寺與剝皮寮，在香煙繚繞與紅磚拱窗間，品味傳統工藝與舊時代的氛圍；另一組則深入大稻埕，從霞海城隍廟的繡花鞋與日閩建築間探尋先民足跡。還有淡水生態古蹟之旅，學生從紅樹林生態一路延伸至紅毛城，穿越歷史深刻感受台灣多元文化的底蘊。北投小組則追溯日治時期的溫泉淵源，並參訪結合環保與自然的綠建築圖書館，體會跨時代的文化傳承。

學生圍繞在台北 101 風阻尼器旁，表情驚訝或是聽導覽解說。

在科學與自然的領域，孩子們展現了極大的好奇心。有的登上台北101見證風阻尼器的防震科技；有的前往總統府與鐵道博物館，親眼目睹國璽的莊嚴並認識交通歷史。天文館與古生物館的行程更是充滿驚呼，從宇宙列車的星河冒險，到站在暴龍骨架前感受地質變遷的震撼，讓想像力無限延伸。最遠則去到木柵，搭乘貓空纜車前往動物園，在山林綠意中學習對生命的觀察與尊重。從任務規劃、路線提醒、拍照記錄、注意安全，到解決不時出現的各種狀況，雖然探索過程中偶有迷路插曲，但這都是學生學習用眼睛觀察環境與解決問題的契機。

學生們聚在一起看地圖、討論路線。

第二天的行程則充滿科技與人文的對話。上午造訪關渡慈濟園區，參觀榮獲台灣綠建築與美國LEED黃金級雙認證的「關渡靜思堂」及「環保防災教育館」，在寓教於樂的闖關遊戲中落實環保愛地球的觀念。學生更難得深入大愛電視台新聞攝影棚，親身體驗新聞製播的幕後核心；在全台唯一販售全蔬食產品的全家便利商店中，孩子們驚訝地一一確認，見證了環保與永續理念在生活中的實踐。

學生在天文館探索浩瀚星空的奧秘。

下午轉往國立台灣科學教育館與國立故宮博物院。在科教館的物理課中，老師利用液態氮演示「熱脹冷縮」的魔法，看著氣球瞬間消氣又復活、橡皮筋凍得粉碎，孩子們在驚呼聲中理解生活中各種科學原理。最後，師生走進故宮博物院的文化寶庫，在導覽老師帶領下近距離欣賞國寶古物，聆聽歷史故事，為這趟旅程增添了深厚的中華文化底蘊。

廖逸貞校長也到雙和靜思堂參與學生城市探索的成果發表。

陪伴同學們進行城市探索的慈濟教師聯誼會林芝婷老師分享，過程中最令她動容的，不是地標，不是景色，而是慈小孩子們默默做對的每一件小事。這一切，都沒有人要求、沒有人提醒，感覺學生日常裡就習慣了「體貼」，練習「自律」；這些細節雖然沒有寫在任務表上，但從細微的行為中，見識到師長們對於慈濟人文精神的教導，孩子們處處展現心中的美善。

北投線來到地熱谷了解地球科學的奧秘。

慈大附中校長廖逸貞表示，畢業旅行是小學六年「全人教育」的總驗收。她提到「看到孩子們在城市探索中展現出的獨立與自信，以及在團體行動中流露出的互助與自律，證明了『感恩、尊重、愛』的慈濟人文已內化在孩子心中。」校長強調，這趟旅程讓孩子們離開舒適圈，實際去面對問題、解決問題，這份「帶得走的能力」與「關懷世界的胸襟」，將是學校送給畢業生最珍貴的禮物。

在國立故宮博物院，師生近距離欣賞國寶古物。

這趟畢業旅行，慈大附小的孩子們不僅帶回了滿滿的回憶，更帶回了知識與好奇心。從城市巷弄到科技殿堂，他們學會了觀察、思考與尊重，為小學階段刻下充實而精彩印記。

在環保教育館中，學生專注聆聽師姑的解說。/感恩關渡園區師姑師伯的陪伴。/在國立故宮博物院，師生近距離欣賞國寶古物。/坐上主播台了解主播如何播報新聞。

（撰文：蕭幸青；攝影：慈大附中教師團隊）