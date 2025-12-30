城市品味藏在細節裡 薛兆基籲重視公共空間美學

薛兆基(左)拜會何正良(右)，深入交換對於公共空間品質、城市品味與觀光發展的專業看法。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 當國際級演唱會吸引全球觀光客湧入，迎接他們的卻是破損塑膠椅、刺鼻垃圾味，甚至讓法國藝術家的公共藝術作品「陪著垃圾站一起被忽略」。左楠市議員參選人薛兆基直言，這樣的城市第一印象，正是公共空間美學長期被忽視的縮影。他表示，未來若有機會進入議會，將持續扮演溝通與整合的橋梁，讓城市美學不只是口號，而是真正落實在市民與旅客每天看得見、聞不到臭味、用得安心的生活場景中。

薛兆基日前進行基層行腳，拜會「仲威文化創意有限公司」總經理何正良，雙方從企業品牌經營談到城市美學治理，深入交換對於公共空間品質、城市品味與觀光發展的專業看法。薛兆基表示，城市競爭力不只存在於重大建設或經濟數字，更體現在市民與旅客每天實際感受到的生活細節；美學不是裝飾，而是一種形塑城市認同的長期投資。

薛兆基指出，企業打造品牌時，會從核心價值出發，落實到視覺、服務與體驗之中，城市治理亦然。公共空間若能兼顧機能、安全與美感，市民自然會產生認同感，也更願意珍惜與參與。他以蓮池潭觀光再興為例，認為應從整體視角整合歷史文化、自然景觀與現代生活，讓觀光不只是人潮，而是能留下品質與記憶的城市體驗。

何正良對此表示高度認同，並直言城市美學往往不是輸在大方向，而是敗在被忽略的小細節。他指出，左營高鐵站後方在大型演唱會期間，成為大量民眾候車、轉乘的重要節點，卻缺乏基本遮蔽空間，塑膠椅老舊損壞，不僅影響安全，也拉低整體觀感。

更令人錯愕的是，該區樓梯下方竟設置垃圾回收與處理場域，人潮密集時氣味刺鼻，衛生疑慮明顯，嚴重破壞視覺秩序。尤其一旁還矗立著出自法國藝術家之手、具國際水準的公共藝術作品，卻長期與垃圾場為鄰，沒有導引說明，也沒有空間尊重，讓原本應成為城市亮點的藝術品，反而在臭味與雜亂中被忽視，實在可惜。

何正良也提出疑問，當城市成功帶動演唱會經濟、吸引國際旅客，第一時間接觸到的公共空間，是否更應該貼心、有設計感？否則再好的藝術與文化，也難以被真正看見與理解。

薛兆基表示，這正是他長期走入基層、拜會各界的原因。透過第一線觀察與專業交流，才能累積真正貼近使用者需求的政策方向。他強調，這些提醒並非否定成果，而是期待市府在既有基礎上更進一步，從制度與設計層面改善公共空間品質。

薛兆基表示未來若有機會進入議會，將持續扮演溝通與整合的橋梁，讓城市美學不只是口號。 圖：薛兆基競選總部/提供

左營高鐵站後方缺乏基本遮蔽空間，塑膠椅老舊損壞，不僅影響安全，也拉低整體觀感。 圖：薛兆基競選總部/提供