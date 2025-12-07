城市外交再前進 張善政市長促日本宮城縣市長會首度訪桃

日本宮城縣氣仙沼市長菅原茂致詞。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政六日下午會見日本宮城縣市長會訪問團，此次亦是宮城縣市長會首度造訪桃園。張善政表示，一一四年八月曾率團訪問日本，前往宮城縣時，不僅拜會宮城縣知事，也與多位市長見面交流，日方的熱情款待令市府代表團成員留下深刻印象。張善政感謝宮城縣市長會訪問團在繁忙的訪臺行程中，特地撥冗回訪桃園，期盼雙方未來能持續深化各項交流與合作。

張善政指出，桃園市府與宮城縣名取市及岩沼市今年八月在日本簽署《促進觀光與產業經濟交流合作備忘錄（MOU）》，而桃園上個月主辦臺日韓職棒交流賽，由樂天桃猿隊、日本東北樂天金鷲隊及韓國KT巫師隊共同參與，不僅為球迷帶來精彩對戰，也為臺日韓三國職棒交流開啟全新篇章。

日本宮城縣氣仙沼市長菅原茂表示，感謝張善政與桃園市府團隊在百忙中安排此次交流，宮城縣市長會特別應邀來訪，並於稍早參訪桃園智慧農場，見證臺灣在高科技農業上的卓越成果。

菅原市長特別感謝臺灣各界於三一一日本大地震時伸出援手，給予宮城縣最溫暖即時支持，促成當地穩健復興，並介紹宮城縣豐富多樣的魅力，包括四季分明的自然景觀、櫻花與紅葉、冬季雪景與樹冰、農林水產物與優質食材，以及以仙台為核心的便利都會機能。他表示，宮城縣是宜居與產業發展兼具的地區，期待未來能與桃園在更多領域擴大合作、深化交流。

張善政致贈多項精心準備的紀念品給宮城縣市長會訪問團，包含市府首長背心、ㄚ桃園哥×樂天桃猿應援絨毛娃娃及桃好蘊茶球，表達桃園誠摯的歡迎與城市情誼。