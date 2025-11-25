城市外交！台南有土浦街 土浦市設台南通
記者翁順利∕台南報導
台南市的日本友誼市的茨城縣土浦市市長安藤真理子於今年初來訪台南時，獲知市府將歸仁區的一條新設道路命名為土浦街，非常感動。也決定將該市重要景點霞浦總合公園周邊一條長達兩公里的道路命名為「台南通」，並在二十二日舉辦命名儀式，我國駐日代表處蔡明耀副代表獲邀出席，代表接受象徵兩市友好的道路命名證書與路標複製品。
土浦市長安藤真理子在命名儀式上提到，兩市於一一二年締盟之後，曾到多次台南現地視察，期盼能推動兩市在農業與觀光上的合作，而為了呼應台南市將新設道路命名為「土浦街」，土浦市也選擇將當地道路命名為「台南通」，希望藉此深化跟台南的友好關係。
市長黃偉哲指出，市府對土浦市命名台南通表達深厚感謝，台南近期陸續以國際締盟城市之名進行市區道路的命名，不僅是為了紀念跟這些城市間跨越國界的深厚情誼，更期盼希望透過道路本身具象、永久的特性，來象徵雙方關係的堅定永續。此外，路牌、地圖、ＧＰＳ導航上所顯示的締盟城市路名，也能提升市民跟旅客對於台南締盟城市的認識。
黃偉哲強調，台南跟土浦都具有豐富的觀光資源，未來也將鼓勵台南市民多造訪土浦，到當地的台南通看看，與此同時，也歡迎土浦市民踴躍來到台南觀光，土浦街就在台南高鐵站附近，更能在台南吃美食、賞美景。
土浦市位於茨城縣南部，鄰近日本第二大湖霞浦湖，自古即為水陸交通要道，保存江戶時代觀光文化資產。該市為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」據點、日本第一蓮藕產地，此外「土浦煙火大會」亦是日本三大煙火大會。
