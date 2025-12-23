城市大學54週年校慶產官學貴賓雲集 金牌閃耀展現軟硬實力

社群中心／採訪報導

城市大學54週年校慶場面盛大，董事長鄭逢時與校長馮美瑜代表迎賓，現場超過百位貴賓齊聚，典禮中頒發傑出校友、傑出青年校友和城市之光等獎項。也頒發感謝狀，感謝大大數位慈善基金會捐贈兩百萬元獎學金。

多位重量級貴賓出席，包括前立法院長王金平、監察院代理院長李鴻鈞、前國安局局長李翔宙上將、前行政院秘書長簡太郎、前陸委會主委邱太三、前教育部長楊朝祥與吳清基及知名律師謝震武等產官學逾百位貴賓蒞臨。

城市大學23日舉行54週年校慶，現場貴賓雲集。(圖/城市大學提供)

城市大學董事長鄭逢時表示，學生告訴他，不一定很會考試但絕對很會做事，畢業校友在全世界發光發亮。同學要上國際禮儀和法律素養，有了這兩個加上專業，困難就能迎刃而解。



前立法院長王金平表示，城市大學教育成果豐碩，國際發明展最多獎牌，經濟部專利申請第一，日本銀勳證書最多，還有二十幾個學生是高爾夫球的職業選手，這都是教育的成功。監察院代理院長李鴻鈞表示，少子化能把校務和財政經營的這麼健全很用心，產學合作和活化很重要，城市大學把日文完全活化，包括觀光、餐旅可以很活化的應用日文和產業接軌就是特色。





前立法院長王金平親蒞臨城市大學54周年校慶。(圖/城市大學提供)





金牌閃耀展現軟硬實力 為台爭光

城市大學師生在國內外競賽表現優異獎牌數近三百面。餐飲、烘焙賽事成績亮眼，征戰馬來西亞、韓國、泰國世界各地，讓美味飄香國際。校慶現場更集合日式、中式、西式、甜點冰淇淋及金牌特調，結合國際賽元素和創意，讓貴賓看到國際舞台的實力。





工程學院在首爾國際發明展橫掃17項獎項，其中包含4面金牌，「彩色螢光棒之無線控制系統」、「立體彩色浮雕照片投影儀」、「智慧物聯網電力設備預警即時監控系統」及「足底筋膜炎主動式治療偵測裝置」現場展示，歷年來發明展累績總獎牌數超過700面全國第一。

城市大學師生在國內外競賽表現優異獎牌數近三百面。(圖/城市大學提供)

就學即就業 產業即戰力上線

學生錄取台積電全學年實習，海外實習遍布日本、澳洲、義大利等國家，提升學生國際經驗和軟硬實力，日本環球影城也來校招募人才。金牌戰力、人脈資源加上實習網絡的黃金三角，提升就業即戰力，讓學生成為企業搶手的關鍵人才!





