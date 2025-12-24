城市大學54週年校慶 金牌閃耀展現軟硬實力

城市大學54週年校慶來賓大合照。（圖：城市大學提供）

▲城市大學54週年校慶來賓大合照。（圖：城市大學提供）

城市大學五十四週年校慶現場貴賓雲集，董事長鄭逢時與校長馮美瑜代表迎賓。典禮中也頒發感謝狀，感謝大大數位慈善基金會捐贈兩百萬元獎學金。多位重量級貴賓出席，包括前立法院長王金平、監察院代理院長李鴻鈞、前國安局局長李翔宙上將、前行政院秘書長簡太郎、前陸委會主委邱太三、前教育部長楊朝祥與吳清基及知名律師謝震武等產官學逾百位貴賓蒞臨。

城市大學董事長鄭逢時表示，學校同仁一草一木都很用心，行政大樓前種的樹代表松柏長青、蘭桂飄香、柿柿如意有好的環境。學生告訴他，不一定很會考試但絕對很會做事，畢業校友在全世界發光發亮。同學要上國際禮儀和法律素養，有了這兩個加上專業，困難就能迎刃而解。他也提到同學們比賽很努力，榮獲許多金牌榮耀。

廣告 廣告

前立法院長王金平表示，城市大學教育成果豐碩，國際發明展最多獎牌，經濟部專利申請第一，日本銀勳證書最多，還有二十幾個學生是高爾夫球的職業選手，這都是教育的成功。

監察院代理院長李鴻鈞表示，少子化能把校務和財政經營的這麼健全很用心，產學合作和活化很重要，城市大學把日文完全活化，包括觀光、餐旅可以很活化的應用日文和產業接軌就是特色。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長荒木直哉表示，學校多年來致力於培育日台交流的人才，透過舉辦日本配音比賽和積極與日本各大學的交流活動，為深化日台相互理解與友好關係做出貢獻。

典禮頒發「傑出校友」與「傑出青年校友」及「城市之光獎項」。獲獎校友在工商業界、餐飲休閒、文化創意及流行音樂等多元領域表現卓越，包括林正雄、吳文彥、周裕仁、盧永濬、羅志田、李迦妤、楊培立及張婷婷；傑出青年校友則有江心潔、林成彬、林宜樂、陳永安、李浩瑋、翁武鍵與羅立杰等，各領域傑出人才成為學弟妹典範。

城市大學師生在國內外競賽表現優異獎牌數近三百面。學生錄取台積電全學年實習，海外實習遍布日本、澳洲、義大利等國家，提升學生國際經驗和軟硬實力，日本環球影城也來校招募人才。金牌戰力、人脈資源加上實習網絡的黃金三角，提升就業即戰力，讓學生成為企業搶手的關鍵人才。