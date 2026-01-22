城市就是美術館！台中馬年慶典 書法、動漫、媽祖祈福跨界同樂

新光三越首度舉辦「新春藝術節」邀請四位當代藝術家於全館公共空間進行藝術展演，其中總統府御用題字的當代書法家簡伯諭於1樓門柱上的巨幅春聯，化身城市街景。（馮惠宜攝）

當總統府御用大師與日本新潟書法名家墨寶化為城市風景，《鬼滅之刃》《進擊的巨人》等熱血動漫配樂在大廳迴盪，樂成宮媽祖更親臨都會核心祈福…，今年台中的年味，格外不同。台中市文化局與民政局攜手，串聯指標性民間場域，以書法揮毫、動漫音樂與公益行動跨界融合，將城市化作一座無牆美術館，在農曆春節之際，邀民眾藝起瘋台中。

慶典由台中孔廟打頭陣，民政局將於1月31日舉辦「駿馬呈祥，迎春揮毫」，集結30位大師現場揮毫傳遞祝福；文化局則同步啟動屯區、大墩藝文中心及綠美圖，以「瑞馬踏春來」等音樂演奏與年畫拓印活動，讓墨香飄散全城。

新光三越中港店更變身「新春藝術節」舞台，邀請總統府御用書法家簡伯諭創作巨幅春聯，並邀日籍大師曾山尚幸注入「元氣」筆觸，展現跨國藝術魅力。

台中中友百貨「中友藝術季」農曆年後登場，首推雙主題大秀，集結漫才喜劇與動漫音樂，228連假連演3天，成為中部最受矚目的開春藝文盛事。（馮惠宜攝）

紙雕家成若涵以精湛剪紙打造「迎賓彩馬」大型裝置，驚艷街頭；跨界藝術家呂志文則透過「武士兔兔」作品，營造充滿童趣的奇幻世界。廣三SOGO推出「勇闖新年大街」親子闖關，更將在大年初五恭請樂成宮媽祖駕臨祈福，為現代生活加持安定力量。

最受矚目的跨界實驗，當屬228連假期間登場的「中友藝術季」，邀請人氣漫才《面白大丈夫》與風動室內樂團，在中友大廳大玩動漫曲目跨界秀。這場演出更兼顧公益，售票收入的10％將捐贈南投羅娜國小合唱團，支持偏鄉孩子追夢。

