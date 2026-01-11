城市就是賽道 2026彰化國際賽車節集結250位車手震撼開跑

城市就是賽道，2026彰化國際賽車節1/1718登場，集結250位車手震撼開跑。圖／彰化縣政府提供





眾所矚目、全台車迷引頸期盼的「2026第五屆彰化國際賽車節」，將於1月17日及18日，在田中高鐵彰化站周邊道路盛大登場。彰化縣長王惠美誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，一同感受城市化身賽道、引擎轟鳴的熱血震撼。

王惠美表示，透過舉辦國際賽車節，不僅讓更多民眾看見彰化深厚的產業實力，也促進在地企業與國際車手、車隊的交流合作，進一步帶動觀光人潮與產業發展，打造具有彰化特色的「賽車經濟」。

彰化國際賽車節今年邁入第五屆，賽事規模再度升級，預計集結超過250位國內外頂尖車手同場競技。賽道採用「U型反覆式賽段」設計，兼具高難度技術性與絕佳觀賞性，讓現場觀眾能近距離欣賞高速競逐的刺激畫面，充分展現彰化的城市能量與運動魅力。

彰化不僅是重要的農業重鎮，更擁有全台最完整的汽車零配件產業鏈。活動期間，除緊張刺激的賽車賽事外，現場亦規劃汽車產業展示、特色市集及在地文化展區，結合觀光、休閒與產業元素，適合親子、車迷及一般民眾共同參與。

活動場域緊鄰高鐵彰化站，交通便利，主辦單位也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，共同享受這場速度與熱情交織的城市盛會。

更多活動相關資訊，請至主辦單位官方粉絲專頁「Fun 城市賽車 Funcity Racing」查詢：

https://www.facebook.com/FUNfuncityracing/

