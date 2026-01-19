城市就是過年的舞台！捷絲旅春遊專案、慕舍x大摩威士忌聯名，打造新年儀式感

（圖／業者提供）

迎接農曆新年到來，台北城市旅宿也端出截然不同、卻同樣迷人的過年與微醺提案。從熱鬧街區裡的輕旅行團圓，到精品飯店中的世界級酩酒體驗，旅人不必遠行，也能在城市裡為新年留下值得回味的片段。

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅臺大尊賢館與台北西門館，今年以「城市就是過年的舞台」為概念，將住宿、餐飲與年節活動整合成輕鬆自在的春節提案。飯店攜手在地精釀啤酒品牌「吉姆老爹」，推出「城市春遊」住房專案，入住即贈馬年限定「金馬五吉」啤酒，洛神釀造的紅寶石酒色象徵喜氣與好運，為旅人開啟新年的第一份微醺祝福。

捷絲旅臺大尊賢館，皆可依節令走訪城市亮點，2月漫遊精彩繽紛的台北燈節、感受節慶熱鬧氛圍。（圖／捷絲旅提供）

專案期間自2月1日至3月31日，雙人同行每晚3,880元起，恰好銜接台北最熱鬧的季節風景。2月可漫遊台北燈節，感受夜色與節慶交織的城市節奏；3月則迎來杜鵑花季，在春日街道間慢步賞花，讓走春成為一場不趕行程的城市散策。

捷絲旅台北西門館，皆可依節令走訪城市亮點，2月漫遊精彩繽紛的台北燈節、感受節慶熱鬧氛圍。（圖／捷絲旅提供）

餐飲部分，位於捷絲旅臺大尊賢館二樓、鄰近公館商圈的 「義饗食堂」，則替年節團圓提供不同以往的西式選擇。除夕夜推出限定「義饗除夕饗宴」，每人1,780元加一成服務費，主餐可選焗烤蒜香奶油龍蝦或窯烤肋眼牛排，搭配多道熱食、自助蔬食吧與哈根達斯冰淇淋無限享用，讓年夜飯多了一分輕鬆與新意。大年初一至初三，則以半自助餐形式呈現，波士頓龍蝦干貝、美國無骨牛小排、義式香料烤雞等主餐輪番上桌，每人1,080元加一成起，成為家庭走春聚餐的舒適選擇。

義饗食堂於農曆新年除夕當日特別推出「義饗除夕饗宴」，每人1,780元+10%，主餐可選焗烤蒜香奶油龍蝦或窯烤肋眼牛排。（圖／捷絲旅提供）

如果說捷絲旅描繪的是熱鬧而親近的城市年味，那麼 Hotel MVSA慕舍酒店則用時間與酒香，為新年揭開另一種沉靜而奢雅的序幕。迎接2026年，慕舍攜手「世界最尊貴威士忌」之稱的The Dalmore正式進駐1樓大廳，完成橫跨七國、八座酒莊的聯名版圖，同時以MUSE Hotel Awards 2025品牌精品飯店金獎的榮耀加冕，為品牌寫下重要里程。

（圖／慕舍酒店提供）

即日起，慕舍每日21:00至22:00推出「Wine O’Clock—Dalmore Time」，凡住宿旅客憑房卡即可依實際入住人數兌換「大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌」10ml單杯，限量供應。這款酒先於美國波本桶熟成，再轉入三桶不同年份風味雪莉桶熟成，經Oloroso與PX西班牙雪莉桶浸潤後，風味層次豐富，從蜂蜜、堅果、焦糖柑橘到黑巧克力與肉桂尾韻，讓夜晚在一口一口之間慢慢展開。

慕舍自開幕以來便與全球各地知名酒莊合作，每層樓皆以不同國家的酒莊命名，從美國、德國、義大利、智利、日本到西班牙，如今再加上蘇格蘭大摩，讓世界級酒莊成為旅宿風景的一部分。每日17:00至18:00的樓層Wine O’Clock，與夜間大廳的Dalmore Time，讓旅人無需遠行，也能在台北完成一趟風味橫跨全球的微醺旅程。

（圖／慕舍酒店提供）

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

