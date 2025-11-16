城市嶼浪市集萬人打卡！最強青創80家攤車全在高流 市長DIY香蕉冰沙、馬卡龍超圈粉
由高雄市政府青年局主辦的第三屆「城市嶼浪市集嘉年華競賽」已於高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，活動首日即湧入逾萬名市民。現場結合音樂、美食與80家人氣攤車，在海風與樂聲中完整呈現「高雄青年攤車輔導計畫」的亮眼成果。
城市嶼浪市集有別於傳統夜市，攤位商品充滿創意與風格：包括以腳踏車販售油飯的「秀美油飯」、帶著柴柴一起出攤的美式起司餅「柴。圓滾滾」、由韓國咖啡師自烘豆烘焙的「PUPU咖啡」、以及把復古喫茶室座椅搬到戶外的「ヒヨイツ壱肆伍獨享大阪燒」等。80家攤車各具巧思，讓人每一攤都想慢慢逛、細細品味。
