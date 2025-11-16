城市嶼浪市集萬人打卡！最強青創80家攤車全在高流 市長DIY香蕉冰沙、馬卡龍超圈粉

中部中心／綜合報導台中梧棲浩天宮，已經有超過三百年歷史，舉辦一場學術研討會，邀請來自全國各地的學者，從文化、管理到數位轉型等面向，深入探討媽祖文化的現代意義，浩天宮也宣布，將在明年，舉辦為期7天的，徒步北港進香活動。講堂內，眾人全神貫注，一同沉浸在講座當中。參加民眾：「我今天來參加活動，也是一起來幫忙，也可以認識更多媽祖的一些信仰，跟一些媽祖的生平。」台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與（圖／民視新聞）台中市梧棲區浩天宮，歷史悠久，已經有300多年文化，廟方在今年首度舉辦了，學術研討會，邀請來自全國各地專家學者，共同探討，歷史文化、寺廟經營以及宗教數位轉型等重要研究。梧棲浩天宮主委王經綻：「今天辦理"浩天宏圖"學術研討會，我們希望將媽祖的珍貴資料，好好整理，也讓更多人了解浩天宮的來龍去脈，體會到大庄媽，為什麼對五十三庄這麼重要。」參加民眾：「之前有參加過，媽祖文化的論壇跟研討會，自己從小也就有跟隨媽祖文化的信仰，也在過程中跟著老師一起學習。」梧棲浩天宮明年農曆3/10 將展開為期7天徒步北港進香活動（圖／民視新聞）廟方同時也在研討會上宣布，將在明年展開為期7天的徒步北港進香活動。梧棲浩天宮主委王經綻：「明年丙午年，農曆的三月初十，浩天宮大庄媽要起駕，徒步7天往北港進香，是我們地方一年一度重要的盛事。」台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇：「我覺得對將來台中港的發展，港區的繁榮，一定有很大的促進作用。」主委也表示，浩天宮，不單單只是一間宮廟，承載了文化記憶，同時也凝聚地方情感。原文出處：台中梧棲浩天宮辦「學術研討會」 各地專家學者到場參與 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂民視溫情短劇「媽祖在人間」啟動！今舉行祈福記者會把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度

