「城市嶼浪-市集嘉年華競賽」 萬人擠爆高流
高市青年局主辦的第三屆「城市嶼浪-市集嘉年華競賽」十五日於高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，活動首日即吸引逾萬名民眾湧入，現場結合音樂、美食與八十家人氣攤車，在海風與樂聲中展現「高雄青年攤車輔導計畫」成果，近八成參與攤車為受輔導品牌，完整展現高市府扶植青年創業的豐碩成績。(見圖)
青年局今(十六)日說明，高雄市長陳其邁在青年局長林楷軒陪同下走訪攤位，與攤主熱情互動，並親自體DIY驗製作「貳春Smoothie」冰沙、「浪花甜點」馬卡龍及「想不到Mobile Kitchen」古巴三明治，化身一日攤主的模樣引起現場熱烈圍觀；陳其邁大讚，攤車是許多青年創業的第一步，高雄累積多年的青創輔導能量，已讓許多青年從市集起家、走向品牌化，展現城市最具創意的產業文化。
青年局林楷軒局長指出，「攤車輔導計畫」協助青年從商品開發、品牌識別、財務管理到銷售技術，讓青創者能跨出第一哩路、搶占市場；第三屆「城市嶼浪」以號召前兩屆的學長姐共同展攤，象徵青創品牌回到夢想起點，與民眾共享創意成果。為吸引民眾消費，青年局串聯周邊品牌支持，推出多項加值優惠，凡消費滿五百元即可兌換「十二月粥品‧茶飲‧私房菜」優惠券或抽獎券，有機會獲得「一九二八燒肉總鋪」最高四百元的折價券、「大立百貨」五百元優惠券及紅蟳粥免費兌換券。參與問卷可直接獲「愛河灣水樂園」體驗券，讓許多親子家庭驚喜直呼「好吃又好玩」。
舞台區由人氣樂團「芒果醬」與「溫蒂漫步」輪番登場，吸引大批樂迷駐足，也帶動周圍攤車市集生意，青年局也預告今（十六）日將由新生代歌手Juice Boy，以及青年局「高速青春」培育樂團羊米人、聽聽就好接力演出，延續嶼浪熱度。
除展售攤位，本屆市集亦舉辦四大獎項評選，包括「嶼浪風味獎」、「嶼浪甜心獎」、「嶼浪匠心獎」與「嶼浪創意風潮獎」；評審團陣容包含「高雄美食地圖」、克里斯餐桌負責人、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭及奇夢籽總經理張詠竣，從創意、口味、設計全方位評選。評審一致讚賞今年青創團隊不僅產品創新，更能結合高雄城市特色，展現獨特風格。
此外，本屆市集同步推出七十組以上的限定商品，都展現青年品牌的創意語彙與高雄的城市意象；為提升購物便利性，該活動導入行動支付，部分攤位可使用一卡通付款，民眾透過「iPASS MONEY APP」於指定攤位掃碼付款，最高可享35%綠點回饋，讓逛市集更超值。
青年局強調，「城市嶼浪」是展現高雄青創能量與攤車輔導成果的重要舞台，也象徵青年創業從市集起步、走向品牌化的軌跡；該活動將持續至今日晚間九時，歡迎民眾在海風、音樂、美食交織的高流珊瑚礁群，一同體驗高雄青年的創意力量與城市魅力。
