「城市嶼浪」強勢回歸 高流湧入萬人潮 青創攤車魅力爆發

高雄市政府青年局主辦的「城市嶼浪—市集嘉年華競賽」15 日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧揭幕，開場即吸引逾萬名市民湧入，在音樂、美食與海風交織下，80 家人氣攤車展現青創輔導成果，其中近八成為市府輔導品牌，完整呈現高雄多年深耕青年創業的成果。

↑圖說：在高雄流行音樂中心珊瑚礁群連續兩天舉辦的「城市嶼浪」，開幕首日吸引逾萬人潮造訪同歡。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市長陳其邁在青年局長林楷軒陪同下巡視攤位，親自動手體驗製作「貳春 Smoothie」冰沙、「浪花甜點」馬卡龍與「想不到 Mobile Kitchen」古巴三明治，化身一日攤主引發圍觀。他表示，攤車是許多年輕創業者邁向品牌化的起點，高雄透過持續輔導，已協助不少青創團隊從市集走向市場，成為城市文化的一部分。

↑圖說：高雄市長陳其邁（中）前往「城市嶼浪」，在青年局長林楷軒（右）陪同下，逐一走訪攤位並與民眾互動。（圖片來源：高雄市青年局提供）

林楷軒指出，市府推動的「攤車輔導計畫」涵蓋商品開發、品牌識別、財務管理及銷售技術，協助青年跨出創業第一哩路。本屆「城市嶼浪」更邀請前兩屆優秀團隊回流共展，象徵創業者回到夢想起點，與市民分享創意能量。民眾趙先生帶家人逛市集後笑稱：「普發一萬，來嶼浪最好花！」

↑圖說：高雄市長陳其邁走訪青創店家「浪花甜點」攤位體驗馬卡龍DIY，讚賞青創品牌的創意與活力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局也祭出多項優惠刺激買氣，消費滿 500 元可兌換合作店家折扣券或抽獎券，有機會獲得「一九二八燒肉總鋪」最高 400 元折價券、「大立百貨」500 元優惠券及紅蟳粥免費兌換券；填問卷還可獲得「愛河灣水樂園」體驗券，成為親子族群的驚喜亮點。

舞台表演同樣吸睛，「芒果醬」與「溫蒂漫步」接連開唱，吸引大批樂迷停留，也帶動周邊攤位買氣。青年局預告，16 日將由新生代歌手 Juice Boy 與「高速青春」培育樂團羊米人、聽聽就好接棒演出，延續熱潮。

本屆市集同步舉辦「嶼浪風味獎」、「嶼浪甜心獎」、「嶼浪匠心獎」及「嶼浪創意風潮獎」四大評選，由「高雄美食地圖」、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭、奇夢籽總經理張詠竣等專家組成評審團，從創意、口味到設計全面評比，一致讚賞年輕團隊兼具創新力與城市特色。

↑圖說：專業評審於活動開始前進行限定商品評分，肯定青創攤車的豐富創意與特色。（圖片來源：高雄市青年局提供）

此外，今年推出超過 70 項限定商品，包括「郁兔の縫紉小閣樓」〈大港周遊記〉護照套、「一加一手感生活」KHH Camera Bag 化妝包、「22ただ」城市限定寵物領巾、「慢慢車輪餅」蕉心可可車輪餅、「卡厝味」荔枝牛軋餅、「厭世地瓜球」美濃米地瓜球等，展現青年品牌的創意語彙與在地意象。

為提升付款便利性，部分攤位導入一卡通支付，「iPASS MONEY APP」於指定攤位掃碼付款最高可享 35％ 綠點回饋，讓民眾逛市集更超值。

青年局表示，「城市嶼浪」不僅是青創能量的展示舞台，也象徵青年從市集起步、邁向品牌化的旅程。活動將持續到 16 日晚間 9 時，邀請市民在高流珊瑚礁群感受高雄青年創意與城市魅力。

