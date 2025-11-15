「城市嶼浪」擠爆高流！ 青創攤車輔導成果展 市長DIY冰沙力挺青年

記者洪正達／高雄報導

高雄市長陳其邁走訪青創店家「浪花甜點」攤位體驗馬卡龍DIY，讚賞青創品牌的創意與活力。（圖／青年局提供）

高雄市政府青年局主辦的第三屆「城市嶼浪-市集嘉年華競賽」今（15）日於高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，活動首日即吸引逾萬名市民湧入，現場結合音樂、美食與80家人氣攤車，在海風與樂聲中展現「高雄青年攤車輔導計畫」成果，近八成參與攤車為受輔導品牌，完整展現市府扶植青年創業的豐碩成績。

高雄市長陳其邁在青年局長林楷軒陪同下走訪攤位，與攤主熱情互動，並親自體DIY驗製作「貳春 Smoothie」冰沙、「浪花甜點」馬卡龍及「想不到 Mobile Kitchen」古巴三明治，化身一日攤主的模樣引起現場熱烈圍觀。陳其邁大讚，攤車是許多青年創業的第一步，高雄累積多年的青創輔導能量，已讓許多青年從市集起家、走向品牌化，展現城市最具創意的產業文化。

廣告 廣告

青年局長林楷軒指出，「攤車輔導計畫」協助青年從商品開發、品牌識別、財務管理到銷售技術，讓青創者能跨出第一哩路、搶占市場。第三屆「城市嶼浪」以號召前兩屆的學長姐共同展攤，象徵青創品牌回到夢想起點，與民眾共享創意成果。民眾趙先生帶著孩子逛市集後直呼：「普發一萬，來嶼浪市集最好花！」

為吸引民眾消費，青年局串聯周邊品牌支持，推出多項加值優惠，凡消費滿 500 元即可兌換「十二月粥品‧茶飲‧私房菜」優惠券或抽獎券，有機會獲得「一九二八燒肉總鋪」最高400的折價券、「大立百貨 」500 元優惠券及紅蟳粥免費兌換券。參與問卷可直接獲「愛河灣水樂園」體驗券，讓許多親子家庭驚喜直呼「好吃又好玩」。

舞台區由人氣樂團「芒果醬」與「溫蒂漫步」輪番登場，吸引大批樂迷駐足，也帶動周圍攤車市集生意。青年局也預告明（16）日將由新生代歌手Juice Boy，以及青年局「高速青春」培育樂團羊米人、聽聽就好接力演出，延續嶼浪熱度。

除展售攤位，本屆市集亦舉辦四大獎項評選，包括「嶼浪風味獎」、「嶼浪甜心獎」、「嶼浪匠心獎」與「嶼浪創意風潮獎」。評審團陣容包含「高雄美食地圖」、克里斯餐桌負責人、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭及奇夢籽總經理張詠竣，從創意、口味、設計全方位評選。評審一致讚賞今年青創團隊不僅產品創新，更能結合高雄城市特色，展現獨特風格。

此外，本屆市集同步推出70組以上的限定商品，包含「郁兔の縫紉小閣樓」〈大港周遊記〉護照套、「一加一手感生活」KHH Camera Bag 化妝包、「22ただ手作品牌」城市限定寵物領巾、「慢慢車輪餅」蕉心可可車輪餅、「卡厝味」荔枝牛軋小圓餅、「厭世地瓜球」美濃米地瓜球、「阿樺炸魚酥」〈邁麥出這一步〉及「釀釀辣炒年糕」大醬小炒紫菜捲等，都展現青年品牌的創意語彙與高雄的城市意象。

為提升購物便利性，活動導入行動支付，部分攤位可使用一卡通付款。民眾透過「iPASS MONEY APP」於指定攤位掃碼付款，最高可享 35% 綠點回饋，讓逛市集更超值。

青年局表示，「城市嶼浪」是展現高雄青創能量與攤車輔導成果的重要舞台，也象徵青年創業從市集起步、走向品牌化的軌跡。活動將持續到明（16）日晚間9時，歡迎市民在海風、音樂、美食交織的高流珊瑚礁群，一同體驗高雄青年的創意力量與城市魅力。

更多三立新聞網報導

詭異車禍！新店男撞單車翁「自行報案、就醫」才剛掛號「斷線倒地」死亡

金手鍊遭偷天換日！高雄女大生急用「6.5萬求售」下秒被騙走…消失

男人間的義氣？「7條通」聚餐喝酒巧遇員警 3摯友「開車掩護」一起完蛋

高雄「微波烹貓」還在調查！黃文益還原通報時序：10月底就已向警方報案

