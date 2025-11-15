「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場

陳其邁(左二)在立委邱議瑩(右一)及許智傑(右二)陪同下，走訪青創店家「浪花甜點」攤位體驗馬卡龍DIY。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局主辦的第三屆「城市嶼浪-市集嘉年華競賽」今(15)日於高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，活動首日即吸引逾萬名市民湧入，現場結合音樂、美食與80家人氣攤車，在海風與樂聲中展現「高雄青年攤車輔導計畫」成果，近八成參與攤車為受輔導品牌，完整展現市府扶植青年創業的豐碩成績。高雄市長陳其邁在青年局長林楷軒陪同下走訪攤位，與攤主熱情互動，並化身一日攤主，親自體DIY驗製作「貳春 Smoothie」冰沙、「浪花甜點」馬卡龍及「想不到 Mobile Kitchen」古巴三明治。

廣告 廣告

陳其邁大讚，攤車是許多青年創業的第一步，高雄累積多年的青創輔導能量，已讓許多青年從市集起家、走向品牌化，展現城市最具創意的產業文化。林楷軒指出，「攤車輔導計畫」協助青年從商品開發、品牌識別、財務管理到銷售技術，讓青創者能跨出第一哩路、搶占市場。第三屆「城市嶼浪」以號召前兩屆的學長姐共同展攤，象徵青創品牌回到夢想起點，與民眾共享創意成果。民眾趙先生帶著孩子逛市集後直呼：「普發一萬，來嶼浪市集最好花！」

為吸引民眾消費，青年局串聯周邊品牌支持，推出多項加值優惠，凡消費滿500元即可兌換「十二月粥品‧茶飲‧私房菜」優惠券或抽獎券，有機會獲得「一九二八燒肉總鋪」最高400的折價券、「大立百貨 」500元優惠券及紅蟳粥免費兌換券。參與問卷可直接獲「愛河灣水樂園」體驗券，讓許多親子家庭驚喜直呼「好吃又好玩」。

除展售攤位，本屆市集亦舉辦「嶼浪風味獎」、「嶼浪甜心獎」、「嶼浪匠心獎」與「嶼浪創意風潮獎」等四大獎項評選，評審團陣容包含「高雄美食地圖」、克里斯餐桌負責人、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭及奇夢籽總經理張詠竣，從創意、口味、設計全方位評選。評審一致讚賞今年青創團隊不僅產品創新，更能結合高雄城市特色，展現獨特風格。

此外，本屆市集同步推出70組以上的限定商品，包含「郁兔の縫紉小閣樓」〈大港周遊記〉護照套、「一加一手感生活」KHH Camera Bag 化妝包、「22ただ手作品牌」城市限定寵物領巾、「慢慢車輪餅」蕉心可可車輪餅、「卡厝味」荔枝牛軋小圓餅、「厭世地瓜球」美濃米地瓜球、「阿樺炸魚酥」〈邁麥出這一步〉及「釀釀辣炒年糕」大醬小炒紫菜捲等，都展現青年品牌的創意語彙與高雄的城市意象。

青年局表示，「城市嶼浪」是展現高雄青創能量與攤車輔導成果的重要舞台，也象徵青年創業從市集起步、走向品牌化的軌跡。舞台區由人氣樂團「芒果醬」與「溫蒂漫步」輪番登場，吸引大批樂迷駐足，也帶動周圍攤車市集生意，活動將持續到明日晚間9時，由新生代歌手Juice Boy，以及青年局「高速青春」培育樂團羊米人、聽聽就好接力演出，延續嶼浪熱度，歡迎市民在海風、音樂、美食交織的高流珊瑚礁群，一同體驗高雄青年的創意力量與城市魅力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

駁藍營議員質疑預算「歸零」 高市府：服務不中斷、市民權益不受影響

高市府不道歉、不爭取、不報告 議會國民黨團重申：繼續霸占主席台！

「城市嶼浪」開幕首日吸引逾萬人潮造訪同歡。 圖：高雄市青年局/提供

由青年局高速青春培育的人氣樂團「BUTTER RIOT」登台開唱，為市集增添熱鬧氣息。 圖：高雄市青年局/提供