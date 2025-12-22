城市工程品質金質獎 高市教育局偕18校獲22獎

2025城市工程品質金質獎揭曉，高雄市教育局與18所學校總計囊括22項殊榮，包括高雄市教育局自辦藍田國小新建校舍工程獲得金質獎、淨零碳排工程金優獎；文中13非營利幼兒園新建工程亦獲得金質獎肯定。

2025城市工程品質金質獎今年由「高雄市土木技師公會」主辦，高雄市學校在建築工程類、室內裝修類、綠能工程類、其他工程類等4類，共19單位獲獎，其中金質獎分別有B建築工程類，新建校舍工程：藍田國小、文中13非營利幼兒園、仁武國小公共化幼兒園；F室內裝修類，廁所工程：舊城國小、正興國小；G綠能工程類，太陽光電：明華國中、後庄國小；H其他工程類，通學步道：新民國小、鹽埕區忠孝國小、鳳山國小，跑道工程：橋頭國小，運動場：高雄特殊學校、九曲國小。

廣告 廣告

↑圖說：藍田國小新建校舍工程獲得金質獎、淨零碳排工程金優獎。（圖片來源：高雄市教育局提供）

為因應台積電設廠需求所設「藍田國小新建校舍」，預計2026年開始招生提供教育服務。校舍規劃設計階段即納入太陽能設置並輔以建築美學，將太陽能設置使用最大化，自主供應學校所需用電，真正實踐低碳低耗能的永續校園。

同時各項工程設備結合碳足跡標籤，採用鋼骨結構、循環建材鋼網牆、陶粒板、外牆環保塗料，搭配風環境友善設計、大面積開窗，達成工程的節能減碳目標，首創「低碳校園」建築，發展省能、環保、永續經營之校園規劃，營造節能低碳的生態智慧校園。

↑圖說：文中13非營利幼兒園新建工程，獲城市工程品質金質獎的肯定。（圖片來源：高雄市教育局提供）

以「健康學校、活力鳳林」為願景的文中13非營利幼兒園新建工程，位於鳳山區鳳南一路與保華一路路口，榮獲城市工程品質金質獎的肯定，該工程配合綠建築、環保生態及綠色工法，以象徵紅毛港漁港意象之大魚帶小魚的圖騰，展現學區學生重新匯聚重要的精神價值，形塑豐富、多元、活潑、健康、友善之新校園空間，建構優質、安全、舒適之教學環境。

舊城國小幼兒園廁所，以高通風與明亮採光為核心，改善老舊設施造成的異味，設計上融入古厝意象與地中海風格，兼具文化美感與童趣，引導幼兒安心如廁、愉快學習。此次整修成功打造安全、舒適、友善的優質衛生環境，成為校園亮點。

↑圖說：橋頭國小操場PU跑道修，獲「2025城市工程品質金質獎」肯定。（圖片來源：高雄市教育局提供）

後庄國小規劃建置「太陽能發電系統」，成功打造結合綠能科技與教育功能之「光電球場」，不僅提供穩定之綠電輸出，更兼具遮陽避雨與多元使用之場域價值，成為學校與社區共融的創新典範。

橋頭國小操場PU跑道修整工程，以優良施工品質與安全性表現，獲得「2025城市工程品質金質獎」肯定，該工程有效解決跑道老化與樹根侵蝕等安全問題，提供更安全舒適的運動場域，不僅提升體育教學品質，也支持校隊訓練與社區運動需求，打造兼具安全、機能與共享精神的校園運動環境。

↑圖說：鹽埕區忠孝國小通學步道改善工程獲金質獎肯定。（圖片來源：高雄市教育局提供）

鹽埕區忠孝國小位於駁二特區，通學步道改善工程跳脫傳統思維，以人為本，融合「交通安全改善」、「友善共融設計」及「城市美學提升」三大面向，成功打造出兼具安全、機能與美感的嶄新通學環境，鏤空通透的圍牆設計，結合波浪元素，呼應城市意象；而藍、橘及純白的色彩象徵學校發展國際教育、學生展現健康活力及對學習與成長的無限希望。

教育局長吳立森表示，教育局輿學校共榮獲22獎項，獲獎數之多、性質之多元，都是難得的佳績，持續讓學校工程建構具有「生態、智慧、低碳、韌性」的優質校園，期望為學童打造安全健康、友善關懷、樂活成長、資源共享的教學環境，提供符合規範、兼顧建築美學及環境融合的建築空間。

更多品觀點報導

臺南觀光持續成長 旅宿量能與國際能見度同步提升

醫策會通過6項品質認證 義大醫療臨床照護與預防醫學成果獲肯定

